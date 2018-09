TV2 vrager stjernesanger til 'X Factor'

Wafande har været dommer i 'Voice Junior' i fem år på TV2, men den erfaring var ikke nok til at tage et af de eftertragtede dommersæder i 'X Factor'.

TV2 søgte nye værter på programmet i anledningen af, at kanalen erhvervede sig rettighederne til at vise det, efter DR's kontrakt udløb.

Den 35-årige sanger indrømmer overfor Ekstra Bladet, at han er blevet testet som dommer på næste sæson af 'X Factor', der for første gang skal vises på TV2.

- Jeg var til casting på 'X Factor', lyder det fra Wafande, som var dukket op til 'Vild med dans', hvor han skulle synge under showet.

Selvom det ikke lykkedes den populære sanger at få en tjans på det tidligere DR-program, ville det være svært at sige farvel til 'Voice Junior'.

- Man vil gerne have en stol i 'X Factor', men det er svært at vende ryggen til 'Voice', forklarer han.

Selvom Wafande ikke blev 'X Factor'-dommer, så var der plads til at give fotograferne et kæmpe smil. Foto: Mogens Flindt

Wafande fortæller, at han ikke er bitter over ikke at få jobbet, men over for Ekstra Bladet har han ingen idé om, hvorfor det ikke var ham, der blev valgt.

- Jeg sidder ikke i bestyrelsen. Det blev Oh Land. Jeg synes, det er et fucking sejt hold. Ankerstjerne kan meget mere, end man lige går og tror. Han er en sej sangskriver, fortæller den dansk-afrikanske sanger.

Afvisningen fra 'X Factor'-holdet har ikke slået rapperen så meget ud, at han er færdig med at lave fjernsyn på TV2.

- Nu har jeg lavet fem sæsoner af 'Voice junior'. Hvis de kommer og siger, de vil have mere, så er jeg klar på det, lyder det fra Wafande.

'X Factor' bliver vist i det nye år på TV2. Dommerne tæller den rutinerede Thomas Blachman, produceren Ankerstjerne og sangerinden Oh Land.

Burde Wafande være dommer i 'X Factor'? Ja. Nej. Ved ikke. Burde Wafande være dommer i 'X Factor'? 37 % Ja. 44 % Nej. 19 % Ved ikke. Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se klippet nedenunder, hvor Thomas Blachman sviner TV2 til

Se klippet nedenunder, hvor Ankerstjerne fortæller, hvorfor han bliver bedre end Remee