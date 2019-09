TV2's Anders Langballe var ved at dø af stress og blodprop

Når man på den ene side er livsnyder med hang til god mad og et glas øl, og på den anden side arbejder i døgndrift uden at sætte den nødvendige tid af til motionen, som kan holde vægten nede, så kan man være så uheldig selv i en ung alder at blive ramt af en blodprop i hjernen.

Anders Langballe var en ambitiøs politisk redaktør på TV2, da han pludselig for knapt et år siden fik en blodprop i hjernen, og her til morgen har han i forlængelse af den landsdækkende 'Red Hjernen'-kampagne berettet om hele sit forløb på Go' Morgen Danmark.

Den nu 42-årige journalist fortælle lige ud både om forløbet op til slagtilfældet og om angsten for hjælpeløsheden og hele genoptræningen, som han har været igennem.

Døgndrift

'Jeg har arbejdet 24/7, og det har haft en pris. Til sidst var det ved at koste mig livet - jeg skal aldrig nogensinde der ud, hvor jeg ikke kunne tænke skarpt på andet end mit arbejde, sagde han i Go' Morgen.

Anders Langballe er gift og har mindreårige børn, så af rigtigt mange grunde har det været uhyre vigtigt for ham at knokle med genoptræningen - både hvad sproget og motorikken angår. Og det er heldigvis gået rigtig fint.

Alligevel var han bekymret, da han her til morgen skulle forsøge sig med sin første tv-optræden, siden sygdommen ramte.

Angst

'Det var grænseoverskridende, og jeg var mildt sagt noget presset før, jeg gik på skærmen. Ville sproget virke, kunne jeg overhovedet formulere mig og finde ordene osv. Men det gik.' skrev han efterfølgende på Facebook.

I samme Facebook-opslag benyttede han lejligheden til at takke alle de mennesker, der har hjulpet ham på alle måder under sygdomsforløbet.

'Red Hjernen'-kampagnen, som Anders Langballe nu involverer sig i, er en borgerrettet indsats, der arbejder for, at flere overlever et slagtilfælde (stroke) og bevarer et godt liv. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag indsatsen.