TV3-deltager var dybt kriminel: Reddet af madlavning

Peter Kjeldgaard kan i disse uger opleves på TV3, hvor han i programmet 'Hells' Kitchen' forsøger at imponere Jakob Mielcke med sin madlavning. Men nordjyden skulle rigtig meget igennem, før han fandt ud af, at det var noget, han kunne finde ud af.

Den 31-årige kok troede i mange år, at han kun havde talent for at være på den forkerte side af loven, hvilket har kastet en lang række domme af sig, siden han som 16-årig stjal en knallert og fik sin første dom.

- Det gav mig en plet på straffeattesten, og jeg fik at vide, at mit liv var ødelagt. Jeg ville aldrig få et arbejde ... og så kunne jeg jo lige så godt fortsætte med at være kriminel, siger Peter, der siden gjorde kriminaliteten til en levevej.

Tæsk i skolegården

Allerede i skolegården i folkeskolen kom han på afveje, da han fik nok af at se sine søskende blive mobbet og selv at få tæsk, når han provokerede.

- Så bankede jeg alle dem, der var trælse mod mig og mine søskende. Og så blev det bare ved, fordi jeg fik den respekt, når folk blev bange for mig, husker han tilbage.

Peter Kjeldgaard håber, at han kan gå hele vejen i TV3-programmet. Foto: TV3

Peter Kjeldgaard begyndte at gå sammen med typer, der også befandt sig på kanten af loven - og ofte også på den forkerte side.

Det resulterede i domme for blandt andet narko, indbrud og vold. Tre gange har han været i fængsel og tilbragt sammenlagt omkring ét og år tre måneder, mens han også tre-fire gange har haft fodlænke på, fortæller han.

I 2013 sad han senest i fængsel, og da han kom ud, fik han sig noget af et chok. Hans kæreste havde nemlig tabt 12-13 kilo, og det blev et vendepunkt i Peters liv.

- Min mor har altid sagt, at det ikke kun var mig, det gik ud over, når jeg sad i fængsel, men jeg hørte aldrig efter ... indtil jeg kom ud og så, hvad det havde gjort ved min kæreste. Jeg tænkte, at der blev nødt til at sket et eller andet, og så ændrede jeg hele mit liv. Det gjorde sgu noget inde i mig at se hende sådan, siger han.

Via kommunen fik han lov til at prøve sig af med madlavning, og han kom efterfølgende i lære som kok og cuttede forbindelsen til de venner og bekendte, han tidligere havde lavet kriminalitet med.

I 2018 blev han uddannet kok med et 10-tal, og i dag er han køkkenchef på et badehotel i Skagen.

- Maden betyder alt. Det fik mig ud af alt det, jeg havde gang i. Jeg var jo dybt kriminel, fra jeg gik i syvende klasse, til jeg fyldte 25 år. Men så kom jeg i kokkelære, og så kom dette program. Jeg har fået et helt nyt liv og en ny tilværelse. Jeg vågner om natten og tænker på mad og nye retter.

Dømt i gammel sag

Selvom han kæmper for at komme væk fra sin kriminelle fortid, skaber den stadig problemer. I 2018 blev han dømt for et indbrud tæt på sin bopæl.

Indbruddet fandt sted i 2016, og han nægter sig skyldig og har også anket dommen til landsretten, som endnu ikke har taget stilling til sagen.

- Jeg har sgu altid stået ved det, når jeg har gjort noget. Jeg gider ikke sidde i retten og spilde mine penge der. Men jeg vil ikke tage skylden for noget, som jeg ikke har haft noget med at gøre, siger han.

Peter Kjeldgaard blev tidligere i år forlovet med kæresten, og de har i dag en datter sammen.

Du kan følge Peter og de andre 'Hell's Kitchen'-deltagere hver onsdag på TV3.