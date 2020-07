TV3 freder rocker-Patrick

Det får ingen konsekvenser for Patrick Nielsens deltagelse i 'Fangerne på fortet', at han er sprunget ud som rocker for Satudarah

Forleden stod den tidligere bokser Patrick Nielsen frem I B.T. og fortalte, at han er blevet medlem af rockerklubben Satudarah som såkaldt 'prospect' (lærling, red.).

Det skete, efter Ekstra Bladet kort forinden kunne afsløre, at bokseren har trænet flere Satudarah-medlemmer i en såkaldt 'Fight Club'. I den forbindelse afviste 29-årige Patrick Nielsen dog, at han var på vej til at blive medlem af klubben.

Senere fik piben dog en anden lyd, og udmeldingen om, at han nu er en del af Satudarah, har allerede haft konsekvenser for Nielsen, der ifølge Jesper D. Jensen, der er formand for Dansk Professionelt Bokse-Forbund, i fremtiden ikke vil kunne få licens til at bokse professionelt.

Andre steder vil Patrick Nielsens nye rockerstatus ikke få lignende konsekvenser.

Når realityprogrammet 'Fangerne på fortet' får premiere på TV3 til efteråret, er Patrick Nielsen en del af castet, og det har NENT Group Danmark, der blandt andet står bag TV3 og Viaplay, ikke tænkt sig at ændre på, selvom Patrick Nielsen nu er en del af en berygtet og brutal rockerklub.

'Fangerne på Fortet er et game-show, hvor kendte danskere kæmper mod hinanden i forskellige discipliner på det legendariske Fort Boyard. Optagelserne til programmet fandt sted for mere end et år siden, hvor Patrick Nielsen var aktiv som professionel bokser,' skriver Mette Barnes, kommunikationschef hos NENT Group Danmark, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Her ses Patrick Nielsen sammen med sin bror Micky Nielsen og en del af castet til 'Fangerne på fortet'. Foto: Anthon Unger

'Patrick Nielsen er en del af castet i ét af i alt otte programmer udelukkende på baggrund af sin professionelle boksekarriere, og det er sådan, han præsenteres i programmet, hvor han sammen med sin bror Micki Nielsen og tv-personlighed Gina Jaqueline skal forsøge at slå Youtube-holdet bestående af Julia-Sofia, Eiqu Miller og Alexander Husum,' skriver hun videre.

Ingen grund til at ændre

Her fortæller kommunikationschefen også, at de derfor ikke påtænker at redigere programmet eller på anden måde klippe Patrick Nielsen ud som konsekvens af hans kontroversielle udmelding.

'Vi ser derfor lige nu ingen grund til at ændre på, at programmet med Patrick Nielsen vises, når 'Fangerne på Fortet' er tilbage på TV3 og Viaplay meget snart, men vi har naturligvis denne nye information for øje og følger sagen tæt fremadrettet,' lyder det fra Mette Barnes.

Det vides endnu ikke præcis, hvornår 'Fangerne på fortet', der har Camilla Ottesen og Joachim Boldsen som værter og altså stadig vil involvere Patrick Nielsen, har premiere.

