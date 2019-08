TV3-kendis far til fire

Alle gode gange tre.

Tatovøren Morten Spangsvig, der er kendt som den ene halvdel af programmet 'Tattoo Salonen' på TV3, blev fredag far til sit tredje barn, da hans kone, Simone, fødte en lille datter, der har fået navnet Elsemarie.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Da jeg blev far til fire. Efter nogle hektiske dage kom Elsemarie i dag klokken 16.19, og sikke en dag hun valgte sin ankomst, hun er opkaldt efter sin Oldemor, som fylder 80 år i dag', skriver han om familiens nyeste medlem og roser samtidig sin kone.

Til Ekstra Bladet fortæller den stolte far, at den lille ny slet ikke er så lille igen.

- Hun er en stor pige på 4,2 kilo og 56 cm, fortæller han glad.

- Hun kom lige en uge før tid, men det var måske meget godt vægten taget i betragtning, tilføjer han.

Lille Elsemarie er opkaldt efter sin oldemor. Foto: Privat

Han er naturligt nok meget glad og ikke mindst imponeret over sin 24-årige kone.

- Hun var simpelthen så sej. Der var ikke skyggen af brok og ingen smertelindirng. Det var ren råstyrke! Ifølge jordemoderen var det en af de flotteste fødsler, hun havde havde været med til, fortæller han stolt om fødslen på Hvidovre Hospital.

Morten Spangsvig er i forvejen far til børnene Lulu på 11 og Leroy på 12, som han har med ekskonen, Hannah Barbré.

Parret blev skilt sidste år efter 12 år sammen. I oktober fandt han så sammen med den 18 år yngre Simone Spangsvig.

Efter blot tre måneder som kærester blev de forlovet og i april blev de gift. Morten tog i den forbindelse sin kones efternavn.

Simone Spangsvig er mor til sønnen Elliott på fem, og således kan den kendte tatovør nu kalde sig far til fire.

De tre store børn var lykkelige over at møde familiens yngste medlem, siger Morten Spangsvig:

- Det gik over al for forventning. De var glade og stolte - det var helt perfekt, slår han fast.

Elsemarie omgivet af sine tre søskende, Leroy, Elliott og Lulu. Foto: Privat

Ny sæson på vej

Morten Spangsvig og hans kompagnon Jonas Hausted Peitersen driver sammen The Old Barbershop i København.

Butikken dannede i flere år ramme om realityserien 'Tattoo Salonen', der blev sendt på TV3, og en ny sæson af serien er på vej.

Det bekræftede TV3 i maj over for Realityportalen.

– Vi kan godt bekræfte, at vi lige nu arbejder på nye programmer af 'Tattoo Salonen', og det glæder vi os til. Hvordan – og hvornår det bliver sendt – må man som fan og seer glæde sig til at høre meget mere om, siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark.

Ifølge Morten Spangsvig er de allerede færdige med at optage serien, men hvordan den rammer tv-skærmene, er endnu uvist.

Morten Spangsvig (i midten på sofaen) og hans kone blev forældre til Elsemarie fredag eftermiddag. Foto: TV3

Spørgsmålet er så, om serien får besøg af en vaskeægte verdensstjerne. I juni mødte Morten Spangsvig og Jonas Hausted Peitersen nemlig skuespilleren Russell Crowe, der blandt andet er kendt fra 'Gladiator', foran butikken i Skindergade og fik taget et billede sammen med ham.

- Han kom slentrende og kiggede ind ad vinduerne i det gode vejr. Han kiggede på antikviteter lige ude foran butikken. Først var vi lidt i tvivl, om det var ham, for han er blevet lidt større, end man kender ham. Men den var god nok. Det var ham. Så vi kunne ikke lade være med at spørge ham, om vi måtte få et billede. Det var for stor en mulighed til bare at lade ham gå forbi, forklarede Morten Spangsvig til Ekstra Bladet.

