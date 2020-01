TV3-legende: Jeg har været under tøflen

Der er få ting, der er mere klassisk maskulint, end når Jakob Kjeldbjerg står i sin khaki-skjorte og brøler af sine deltagere i 'Robinson Ekspeditionen', der nok skal få det at vide råt for usødet, hvis ikke de lever op til hans forventninger.

I privaten er han tilsyneladende også iført shorts, for det er hustruen Christine, der har bukserne på. Det indrømmede han til TV Prisen 2020, hvor han for en sjælden gangs skyld dukkede op ved en dansk prisuddeling.

- Det her er den første TV Pris, jeg er til i 13 år, og det handler om at være under tøflen. I mange, mange år har jeg ikke kunnet gøre det, fordi min kone var der, og vi skulle altid noget - hun har kalenderen. Men i år er min kone i London, så jeg tog til København, lød det fra Jakob Kjeldbjerg, der var iført et stort smil og champagne i glasset.

Til daglig bor Kjeldbjerg i Frankrig, hvor han frem til sidste efterår havde familien samlet. Nu er begge døtre dog flyttet til England, og det har betydet, at han har skullet genfinde sig selv.

- Jeg forsøger at affinde mig med et liv uden to teenagepiger. Jeg synes sgu, det er specielt og anderledes, erkendte han.

Er det positivt eller negativt?

- Det er positivt, for det er noget med, at jeg skal genopfinde mig selv. Det lyder som en kliche, men det er det jo også. Det handler om at finde en passion hver morgen, jeg står op, og det gør jeg også, men jeg skal stå og råbe mig selv ind i spejlet nogle gange, for jeg er jo vant til, at jeg bare skal køre mine piger her og der og støtte dem i alt muligt. Man får pludselig meget tid, grinte han.

Jakob Kjeldbjerg med værtskollegaen Camilla Ottesen lørdag aften. Foto: Linda Johansen

8-pack under skjorten

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold, der måtte opgive karrieren som følge af en knæskade, har besluttet sig for, at han vil tilbage i absolut topform igen, og hvis man ellers kan stole på en halvsnaldret tv-vært i godt humør, så går det den rigtige vej.

- Jeg omfavner de muligheder, det giver, og lige nu er det cykling, der er i fokus. Jeg har aldrig været i så god form. De deltagere, der kommer ud og laver 'Robinson', de kommer til at møde en vært, der aldrig har været i så god form - og det siger ikke så lidt, det ved du. Jeg har aldrig været i så god form, og jeg er 50 år, forklarede han.

Er det en sixpack, du gemmer bag skjorten?

- Det bliver en 8-pack.

Jakob Kjeldbjerg har været vært for 'Robinson Ekspeditionen' siden 2004. Foto: Anthon Unger

Det bliver?

- Den er der sådan set. Jeg er tilbage til Chelsea-tiden, så hvis man er dum nok til at melde sig til 'Robinson' og er heldig at komme med blandt de mere end 2000 ansøgere, så bliver det hårdt.

Er det champagnen, der taler nu, Kjeldbjerg?

- Nej, det er, fordi jeg trænede i december, hvor danskerne drak snaps og gik til julefrokoster. Der trænede jeg hver eneste dag, sluttede han af med et stort smil.

Optagelserne til 'Robinson Ekspeditionen' plejer at finde sted i det sene forår. Jakob Kjeldbjerg har været programmets vært siden 2004.