Tvunget til at droppe hampprojekt

Manu Sareen gik med overvejelser om at købe en hampmark, da han var minister, men den idé måtte han hurtigt droppe igen

Da Manu Sareen var minister, overvejede han at skabe sig en noget atypisk karriere ved siden af. Her gik han nemlig med tanker om at købe en hampmark, hvor han kunne lave medicinsk cannabis.

Det fortæller den 53-årige Manu Sareen, der er tidligere minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold hos Radikale Venstre, i programmet 'Kaffe og kage med ...', som har Thomas Bense som vært og bliver sendt på Pixel.tv fra på søndag 29. november.

Manu Sareen er chokeret over, at Thomas Bense kender til historien, men da chokket har lagt sig, åbner han op og fortæller mere.

- Historien er, at jeg har arbejdet meget med medicinsk cannabis, som man ikke bliver skæv af - og gør det sådan set stadigvæk. På et tidspunkt ville jeg sætte fokus på det, og hvor besværligt det var i Danmark at få lavet hampmarker, fortæller han.

Manu Sareen fik ikke lov til at købe hampmarken. Foto: Jacob Ehrbahn

En fed idé

Den tidligere minister snakkede derfor med en ven, der foreslog, at han købte en hampmark og sprang ud i det.

- Jeg tænkte, at det var en superfed idé, griner Manu Sareen, der dog aldrig fik den ført ud i livet.

- Når man er minister, skal alle økonomiske mellemværender oplyses til Statsministeriet. Jeg kan ikke huske, om det var min spindoktor eller departementschef, der sendte en mail og skrev, at 'Manu overvejer at købe en hampmark' eller sådan noget.

I sådan en situation er det normalt, at man får en mail tilbage med et svar, men sådan var det ikke denne gang, fortæller han i programmet.

- Som jeg husker det, så skrev vi det, og så fik vi ikke en mail tilbage. Tværtimod var der en telefonopringning fra statsministeriet, at 'det der, det kan du godt glemme alt om', griner han.

Manu Sareen er ikke længere minister, men planen om at lave en hampmark er endnu ikke en, han har ført ud i livet, fortæller han i programmet.

Du kan høre ham fortælle historien i klippet over artiklen.

