Tvunget til at flytte

Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0' på TV2, har nok at se til for tiden.

Hun står nemlig midt i en flytning, da hun sammen med sin bedste veninde Laura har fået egen lejlighed i København, som de netop nu er ved at flytte ind i.

Men planerne om at flytte i lejligheden er ikke gået helt efter planen.

Fordi renoveringen har taget længere tid, end hvad der oprindeligt var planen, har Mathilde Beuschau set sig nødsaget til at flytte hjem til sine forældre i en periode.

- Jeg flytter hjem i to-tre uger, imens lejligheden bliver færdigrenoveret. Hele badeværelset skal renoveres, og vi kan ikke bo i lejligheden imens, og det tager bare lidt længere tid, end hvad vi lige har regnet med. Det tager vildt lang tid, fordi både håndvask og toilet skal rykkes, siger hun til Ekstra Bladet.

- Håndværkerne er i fuld gang, og når de så er færdige, så skal vi have fjernet det gamle tapet, og så skal der males helt hvidt. Jeg glæder mig rigtig meget til, at den er klar til, at vi kan flytte ind. Vi får så meget mere plads. Før har vi jo boet to mennesker i en etværelses. Det bliver nok i slutningen af februar, og vi havde regnet med, at det ville blive nu her i starten af februar, så vi begynder at blive lidt utålmodige, siger hun.

Mathilde Beuschau er vældig populær på Instagram, hvor hun blandt andet deler ud af sine fremskridt i træningscenteret, hvor hun bruger lang tid. Foto: Privat

- Hvordan har du det med, at du skal flytte hjem til dine forældre igen?

- Jeg vil sige, at det bliver mærkeligt. Jeg har været udeboende i halvandet år. Så det bliver lidt underligt, men det bliver meget hyggeligt. Jeg glæder mig lidt til at være sammen mine småsøskende igen, kunne spise morgenmad med dem og få kvalitetstid, siger hun og fortsætter:

- Og så er det dejligt, at man kommer hjem, og så er der lavet lækker mad og altid et fyldt køleskab. Det er jo en begrænset periode, så jeg synes, det er hyggeligt, og det synes mine forældre også.

Mathilde Beuschau ser dog frem til, at hun atter får et permanent hjem, når hun og veninden rykker ind i deres nye lejlighed.

- Det bliver dejligt at have et sted, der ikke er midlertidigt. Den lejlighed, jeg har boet i indtil nu, har været midlertidigt. Så det bliver rart at have et sted, hvor man kan skabe en rigtig base og være i lang tid. Det tager en del af stressen. Der er ikke nogen deadline, og der er ingen, der kan fortælle os, at nu skal vi ud.