Twerk Queen: Det stemmer jeg

Twerk Queen mener, at der sidder alt for mange mænd i folketinget

Louise Kjølsen, bedre kendt som Twerk Queen, melder klart ind med sit besyv i valgkampen.

'Alt at vinde - stem på en kvinde.'

- Jeg gør mig umage for at stemme på en ung kvinde, for jeg vil gerne have en, der repræsenterer mig. Jeg vil gerne have noget diversitet ind til Folketinget, så det ikke bliver en gammel, hvid, heteroseksuel, ciskønnet pølsefest, siger Louise Kjølsen til Ekstra Bladet.

'Stem på en kvinde' er en kampagne organiseret af Dansk Kvindesamfund, hvor blandt andet tidligere minister og overborgmester Ritt Bjerregaard også melder sig under de feministiske faner.

Med undtagelse af første gang, Louise Kjølsen stod i en stemmeboks, har hun altid stemt på en kvinde.

Efter folketingsvalget i 2015 var der 37,4 procent kvinder i folketinget. Det er færre kvinder end i Sverige, Finland, Spanien og Belgien.

- Jeg synes, at repræsentation er meget vigtigt. Det er vigtigt, at dem, der styrer landet, er en afspejling af befolkning. Og det er det bare ikke i dag, lyder det fra 30-årige Louise Kjølsen.

Beskyldes for sexisme

Louise Kjølsen har lagt et billede fra kampagnen ud på sin Instagram-profil, hvor flere beskylder hende for at være sexistisk. For burde man som borgere ikke se bort fra kønnet og blot stemme på den person, man er mest enig i?

- Både når det handler om denne kampagne eller kønskvoter generelt, bliver jeg ofte mødt af en kritik om, at man bør vælge den, der er bedst, og ikke vælge på grund af køn.

- Og ja, det skal man selvfølgelig. Men først og fremmest er der masser af kvalificerede kvinder, som repræsenterer ens synspunkt. Og for det andet, så er det bestemt ikke dem, der er bedst, der bliver valgt i dag, siger Louise Kjølsen.

Burka og samtykke

Louise Kjølsen ved allerede nu, hvem der får hendes stemme. Men hvilken ung kvinde, det bliver, ønsker hun ikke at røbe for offentligheden.

- Jeg stemmer på en, som er feminist, og en, der går op i klimaet. Og klimaet kommer først. Så kan man kigge på, hvilke partier, der gør det, og ikke bare valgflæsker.

Hvilket parti, hun hælder til, vil hun heller ikke afsløre. Men bruger man udelukkelsesmetoden, kommer man det en del nærmere.

- #Metoo var jo et konkret bevis på, at mænd og kvinder oplever verdenen forskelligt. Der kan nogle gange virke som om, at vi lever i en parallelsamfund, hvor mænd ikke har opdaget, at kvinder lever med seksuel chikane og overgreb som en daglig del af deres hverdag, siger Twerk Queen som en af årsagerne til, at det er vigtigt med flere kvinder i folketinget. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har ikke tænkt mig at stemme på nogen partier, der er antifeministiske. Alle dem, der stemte nej til samtykke-lovgivningen, og dem, der stemte ja til burkalovgivningen, får ikke min stemme. Hvis du lægger et klima-filter ned over, så er der ikke så mange flere at vælge mellem.

Altså må både Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Konservativt Folkeparti og Socialdemokratiet se langt efter et kryds fra Twerk Queen.