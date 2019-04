Tykke Ida får nyt DR-program

Ida Rud nægter at ligge under for tidens tynde skønhedsideal. Kvinder skal elske deres krop - også hvis de har buttede lår og en delle på maven.

Kropsaktivisten er tidligere gået forrest i den kamp.

Det gjorde hun i 2017, da hun i DR3-programmet 'Tykke Ida' insisterede på, at tykke kvinder også har ret til at bære stramt, kort tøj og elske sex.

I et nyt program på samme kanal vil Ida Rud have andre kvinder, der som hende selv er tykke, til at få det bedre med deres krop og kilo. Derfor søger hun lige nu medvirkende, der vil stå ved, at de er tykke og drømmer om at have det godt med det.

'Ved du, hvordan det er at være for tyk? Ikke bare føle sig tyk, men virkelig være det, på sådan en måde, at folk blander sig i dit udseende og kommer med uønskede og nedladende kommentarer? Skammer du dig over, at du ikke kan passe tøjet i de gængse butikker, og at det er svært at finde lækkert og smart tøj? Tænker og taler du grimt til dig selv, føler du dig mindre værd end andre, måske ligefrem dum og ulækker, fordi du hele får at vide, at du vejer for meget? Så er det her måske noget for dig', skriver hun blandt andet i et oplag på Instagram.

Det er kvinder mellem 18 og 40, som kan være med i Ida Ruds nye program, der handler om alt andet end at tabe sig.

'Det handler om, at vi skal blive mere glade for os selv', understreger hun på Instagram.

I 'Tykke Ida' kunne seerne med egne øjne se, hvordan Ida Rud på grund af sin størrelse har oplevet at blive svinet til.

Se også: 'Tykke Ida' smed tøjet på tv: Græd og rystede efter chokerende oplevelse

- Jeg er lige kommet hjem, og mine hænder ryster. Jeg fik øjenkontakt med en fyr, da jeg cyklede inde i byen i dag. Jeg kunne godt se, at hans ansigt knugede sig sammen, og at han blev rasende og frastødt, og så råbte han lige pludselig: 'Fuck dig din fede so' henvendt mod mig, fortalte hun i programmet, mens stemmen knækkede og tårerne trillede ned ad hendes kinder.

Episoden var langt fra en enestående situation, fortalte hun i 'Tykke Ida'.

- Det er virkelig noget af det mest ubehagelige og hadefulde, jeg har oplevet. Det var jo fuldstændig umotiveret, men det er langt fra sjældent, at jeg oplever den slags ting. Der er også mange kvinder, der skriver til mig, at de oplever det samme. Det er jo et stort problem, at fremmede kan finde på at råbe sådan nogen ting efter en'.

Se også: 'Tykke Ida' smed tøjet på tv: Græd og rystede efter chokerende oplevelse

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ida Rud til det nye program, men hun mener ikke, at der er noget at fortælle endnu.