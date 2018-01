'Tykke Nina Agdal'?!? Jeg kan ikke stå inde for det længere

Danske Nina Agdal har fået nok af modebranchens idealer, som hun mener er forskruede, og hun efterlyser et opgør med branchens syn på kvindekroppen.

Sunde kurver! Nina Agdal med nyt topløst billede

Det slår hun fast over for den populære amerikanske tv-vært Megyn Kelly, der mandag havde danskeren i studiet, efter Nina Agdal på Instagram havde fortalt, at et magasin havde afvist hende med begrundelsen, at den åleslanke dansker var for tyk.

- De sagde dybest set, at jeg var for stor, at jeg så anderledes ud end min portefølje viste, og at de ville hyre mig i 2018, når jeg var i topform igen, fortæller Nina Agdal.

Den danske model er blandt verdens mest populære og har prydet forsiden på Sport's Illustrated. Foto: All Over Press

Magasinet var Venice Magazine, og i programmet bliver billederne af den 'tykke' Nina Agdal vist frem, så man kunne finde luppen frem, hvis man absolut ville lede efter et gram overflødigt fedt. Billederne fik da også værten til at konkludere:

- Det her er, hvad der er galt med Amerika.

Der er ikke den store forskel på dette billede fra 2014 og det billede, der blev taget til Venice Magazine, som blev vist frem i studiet. Foto: All Over Press

Ifølge Nina Agdal kan hun ikke længere være tavs over for de kropsidealer, der hersker i industrien.

- Jeg kan ikke stå inde for det længere. Modeller har altid skullet være tynde som bøjler, men sådan er virkeligheden ikke længere. Nok er nok. Jeg kan også se på den respons, jeg har fået, at folk ikke længere kan relatere til de urealistiske kropsidealer. Det skaber en illusion om, hvordan kvinder skal se ud. Det sker overalt, tordner den danske supermodel.

Se også: Nina Agdal fletter fingre med musiker

Foto: All Over Press

Hun har netop holdt et års pause fra modelarbejdet, og hun følte sig med egne ord stolt, sund, glad og selvsikker, da hun drog på arbejde for at få skudt billederne. Reaktionen fra magasinet chokerede hende.

- Jeg følte mig personligt angrebet, og jeg må stå op for piger og kvinder derude og sige, at nok er nok. Jeg kan ikke være en del af den store løgn og denne her forestilling. Jeg kan ikke være en del af det længere, konstaterer hun.

Se de frække klip: Dansk supermodel optræder i amerikansk tv-show

Nina Agdal lægger samtidig vægt på, at hendes ytringer ikke skal ses som et direkte angreb mod Venice Magazine, men hele industrien.

- Jeg har måttet tage en lang pause, for det er overalt. Ikke bare hos dem. Du kan se på Vogue eller Harper’s Bazaar, det er overalt. Folk har råbt op før, og jeg gør det nu, men der er ikke nok, der siger fra, lyder det fra Nina Agdal.