U2 dedikerer koncert til Kim Larsen

Det har været en kedelig dag for mange danske musik-elskere, og det forstod det irske megaband U2 til fulde.

Bandet valgte helt ekstraordinært at dedikere søndagens koncert i Royal Arena til Kim Larsen, der sov stille ind søndag morgen.

Forsangeren i bandet, Bono, bekendtgjorde selv, at aftenens koncert var dedikeret til den folkekære gavflab og reciterede efterfølgende teksten til et af Kim Larsens hits 'This Is My Life' fra Gasolin'-pladen 'Efter endnu en dag' fra 1976.

Larsen prydede storskærm

Flere koncertgængere fangede et billede af en stor hyldest, som tog sig ud på bandets storskærm under koncerten. Mange af dem blev delt på Twitter med rosende ord til bandets forståelse.

U2 dedikerer aftenens koncert til #KimLarsen. Fandeme i orden #U2 pic.twitter.com/LS4ZpSsiD8 — Jeppe Tholstrup Bach (@jeppetb) September 30, 2018

Bono dedikerer aftenens koncert til Kim Larsen og reciterer This Is My Life #u2 #KimLarsen pic.twitter.com/CqjD2M7Riw — Jakob Nielsen (@jakobnielsen) September 30, 2018

Bono og U2 dedikerer aftenens koncert til #KimLarsen pic.twitter.com/rWg6G17o7S — Michala Svane (@MichalaSvane) September 30, 2018

Bandet har på deres egen Twitter-konto takket København for endnu en god aften.

Det er anden koncert på to dage for bandet i Royal Arena. Lørdag aften anmeldte Ekstra Bladets Thomas Treo koncerten.

Her et billede af Bono fra lørdag aften. Foto: Per Lange

Rud opfandt 'Lune Larsen': Læs hans gribende nekrolog

Æret være Larsens minde: Se ham som Side 9-'pige'

Børn hylder Kim Larsen: Min far sidder med tårer i øjnene

Se også: Statsministeren sang "Kvinde min" til konens 40-års fødselsdag