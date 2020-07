Udbetaler millioner trods underskud: - Ingen grund til bekymring

Der var røde tal på bundlinjen hos Casper Christensen i 2019, men det var ikke, fordi han ikke tjente penge.

I det netop offentliggjorte regnskab for virksomheden BabyRhum ApS, der er Casper Christensens holdingselskab, lyder underskuddet på 667.022 kroner efter skat i 2019.

Det er ikke muligt at se, hvor høje indtægterne har været, da BabyRhum ApS kun offentliggør bruttotab eller -fortjeneste, som er indtægterne fraregnet en række udgifter som produktionsomkostninger og varekøb.

Bruttotabet lyder på 501.850 kroner, hvilket er en tilbagegang i forhold til 2018, hvor 51-årige Casper Christensen kunne notere sig en bruttofortjeneste på 1.197.237 kroner.

Det fremgår af regnskabet, at lønninger samt omkostninger til pension og social sikring - et beløb, der i alt lyder på 3.698.671 kroner i 2019 - bliver opgjort som produktionsomkostninger og derfor fratrukket indtægterne, før bruttotabet bliver offentliggjort.

Udbetaler millioner

En stor del af årsagen til underskuddet kan derfor findes i firmaets lønudbetalinger, der er steget med lidt mere end en halv million kroner i forhold til 2018.

Firmaet har ifølge regnskabet udbetalt 3.338.292 kroner i løn til de to ansatte, hvor Casper Christensen må forventes at være den ene af dem.

Hvordan lønnen fordeler sig, fremgår ikke af regnskabet, og Casper Christensen ønsker ikke at uddybe det. Men hvis pengene er ligeligt fordelt mellem de to ansatte, svarer det til en månedsløn på 139.095 kroner til hver. Det beløb skal der betales almindelig indkomstskat af.

Det samlede underskud får ikke komikeren til at holde igen med udbetalingen af udbytte, hvor der ifølge regnskabet bliver udbetalt 1.800.000 kroner i udbytte efter regnskabet. Derudover har BabyRhum ApS udbetalt 2.450.000 kroner i ekstraordinært udbytte for 2019.

Casper Christensen har dog penge til at at trække udbyttet ud på trods af det negative regnskab.

Virksomheden råder fortsat over en egenkapital på 9.516.632 kroner.

Casper C: Ingen grund til bekymring

Frank Hvam og Casper Christensen var heldige, at 'Klovn'-filmen nåede at køre en periode i biografen, inden det hele blev lukket ned på grund af coronavirussen, og efterfølgende kom filmen tidligere ud fra diverse tjenester, hvor den kunne købes og lejes. Derfor ender indtjeningen cirka som forventet, men pengene er først en del af 2020-regnskabet. Foto: Jonas Olufson

At underskuddet ikke er et udtryk for, at Casper Christensen ikke har tjent penge, betyder også, at det heller ikke er noget, der gør ham urolig.

- Det var, som jeg havde regnet med. Det er jo et år, hvor vi har lavet film, og alle pengene fra for eksempel 'Klovn' kommer først næste år. Sådan er det jo, når man laver film, siger han, da Ekstra Bladet kontakter ham.

Han understreger, at alt er godt.

- Jeg vil bare sige, at man ikke skal bekymre sig om mig. Hvis folk nu læser et eller andet med et underskud, kan de godt blive sådan lidt: 'åh nej, hvad sker der nu?' og 'er han okay?', og der kan folk tage det helt roligt. Det går rigtig fint, og alle er glade. Alt går godt, griner han.

Casper Christensen ønsker ikke at sætte et tal på forventningen til 2020 og indtægterne fra blandt andet den sidste 'Klovn'-film.

Men han forventer et pænt overskud, og derfor har han heller ingen betænkeligheder ved at udbetale millioner i udbytte, selvom der er underskud.

- Jeg ved jo, at pengene kommer ind, og så er der er ingen grund til at skrue ned for leveomkostningerne. Jeg har styr på min økonomi de næste år frem, så jeg ved, hvad der kommer ind, og det handler jo om at holde et niveau, der passer til det liv, man lever, siger han.

Helt nyt liv

Der er sket store ændringer i hans liv i de seneste år, hvor han har skruet gevaldigt ned for blusset og blandt andet har solgt sine natklubber og lukket ned for produktionsselskabet Douglas Entertainment.

- Rent forretningsmæssigt har jeg lagt mit liv fuldstændig om, så det er klart, at det ikke kan se ud, som det gjorde for tre-fire år siden. Det ser helt anderledes ud.

- Jeg er jo mere og mere en enmandshær, der arbejder - i forhold til, at vi på Douglas havde 40 fastansatte og var 150, når vi havde produktioner. Så det er svært at sammenligne. Det er lidt mere simpelt nu, siger han.

I stedet er han flyttet til Nordsjælland, hvor han for et lille år siden fik sit andet fælles barn med sin hustru, Isabel. Derudover har han to store børn fra et tidligere ægteskab.

Og Casper Christensen fortæller, at de er det store fokus for ham i 2020.