Ude af 'Ex on the Beach': Jeg havde det ad helvedes til

Det blev et ganske kort visit i 'Ex on the Beach' for 'Paradise Hotel'-vinderen Simone Hvenegaard.

I mandagens afsnit kunne hun konstatere, at hun end ikke nåede at få en uge, før turen atter gik hjem mod Danmark. Pludselig sagde deltagernes tablet 'ding' med beskeden, at det var slut for den kønne realitydeltager.

- At man pludselig ryger ud af villaen, det er en del af programmet. Jeg tror, jeg røg ud tidligt, fordi jeg ikke havde nogle forhold, og fordi jeg ikke skabte drama eller havde sex. Jeg var nok ikke så spændende,siger Simone Hvenegaard til Ekstra Bladet med et grin og tilføjer.

- Jeg blev faktisk ikke ked af, at jeg skulle forlade villaen. Jeg lå syg dernede, og derfor havde jeg det ad helvedes til.

Simone Hvenegaard føler heller ikke, at hun var på bølgelængde med mange af de andre deltagere.

- Efter hjemkomsten har jeg mødt de andre deltagere, som ikke var inde samtidig som mig. Jeg føler, at jeg klinger langt bedre med dem. Jeg snakker stadig godt med nogle af dem, jeg var derinde med, men langt bedre med nogle af de andre deltagere.

Der er efterhånden flere paradisoer, som har entreret programmet. Blandt andet Simone, der altså vandt konkurrentens program. Men alligevel er det ikke noget, som de andre deltagere spørger ind til i 'Ex on the Beach'. Og det er der en grund til.

- Vi måtte slet ikke snakke om 'Paradise' inde i villaen, så hver gang nogle lige fik spurgt ind til det, så måtte jeg ikke svare. Det er jo deres konkurrent, siger Simone Hvenegaard og understreger, at hun ikke følte, at hun blev mødt med fordomme. Tværtimod.

Kort efter hjemkomsten blev hun - atter engang - kærester med 'Paradise'-kollegaen Philip May.

- Jeg tog mig selv i at lede efter en som ham. Så der fandt jeg hurtigt ud af, at han er min store kærlighed, siger hun.