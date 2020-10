Udeblev fra prisfest: Anne Linnet opereret

Den 67-årige Anne Linnet skulle have deltaget ved dette års Rainbow Awards, der hylder LGBT+-personligheder i Danmark.

Men sangerinden måtte desværre udeblive, da hun i stedet skulle opereres.

Det fortalte hendes søn Xander, der modtog årets musikpris på sin mors vegne.

-Tusind tak, for at I tænker på min mama, sagde Xander ifølge Billed-Bladet, da han indtog scenen for at takke for prisen.

Sønnen forklarede, at Anne Linnet er blevet opereret i knæet, og derfor er hun på sofaen for at få ro og fred.