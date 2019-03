Udelukket efter 'racistiske' udtalelser: 'Det er usmageligt'

En story på Instagram får nu store konsekvenser for den tidligere 'X Factor'- og melodigrandprix-deltager Sigmund Trondheim.

Han skulle have optrådt til dette års Danish Rainbow Awards i april og var samtidig nomineret til Årets LGBT-person, men begge dele er nu blevet trukket tilbage som konsekvens af en video på Instagram, hvor han udtrykker sig kritisk over for flygtninge og indvandrere.

I videoen kan man blandt andet høre en meget aggressiv Sigmund sige følgende, imens han sidder og ser et nyhedsindslag om menneskerne i busserne på Nørrebro.

- Den går ikke ven. Vær lidt taknemmelig, eller 'leave bitch'. Der skal være plads til alle (...), men når du rejser til Danmark, så respekterer man også vores kultur, lyder det fra Sigmund.

Du kan se videoen herunder:

Jeg kom lige til at klikke mig ind på X-Factor-Sigmunds Instagram Story. Det havde jeg vidst fint undværet pic.twitter.com/fiHSBsLwKX — Lars Østergaard (@LarsJ3) 18. februar 2019

Under videoen reagerer flere ganske kraftigt på Sigmunds udtalelser.

'Hej Sigmund. Jeg håber, du genovervejer, hvad du siger her og kommer ud og oplever de horrible forhold, som mange mennesker lever under, der er underlagt integrationsydelse. At andre får bedre forhold og rettigheder, tager ikke noget fra dig. Husk det', skriver en.

Oprørt Sigmund: - Fuck jer!

'Føj, det er usmageligt,' skriver en anden.

'Gallopperende racist og vanvittig irriterende - mon ikke 'Til middag hos' står klar med en invitation for seertallenes skyld (...)', skriver en tredje.

Sigmund Trondheim blev nummer tre til dette års Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Må ikke optræde

Men det er ikke kun danskerne hjemme i stuerne, der er forargede over Sigmund udtalelser. Videoen har nu også fået folkene bag Danish Rainbow Awards til at reagere.

- Bestyrelsen bag Danish Rainbow Awards har valgt ikke at nominere Sigmund, og samtidig er det blevet bestemt, at han ikke skal optræde til Rainbow Awards alligevel, hvilket ellers var aftalen, siger Niels Holm, der er presseansvarlig for Danish Rainbow Awards, til Ekstra Bladet.

- Rainbow Awards skal være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor ingen skal give udtryk for racisme, sexisme, homofobi, transfobi eller udtaler sig negativt om andres tro. Derfor har vi valgt at reagere på de her udtalelser, siger Niels Holm.

Bombarderet med klager: - Det passer simpelthen ikke

Niels Holm lægger dog ikke skjul på, at han er ked af, at Sigmund ikke bliver en del af programmet til dette års award, der hylder LGBT-folk.

- Jeg synes, det er enormt ærgerligt. Jeg ønsker den knægt alt godt, og jeg håber, at han lærer af sine fejl. Det er dog vigtigt at sige, at jeg synes, folk skal tale ordentligt til ham og om ham også. For han har fået meget hårde ord med på vejen i forbindelse med den her sag, lyder det fra Niels Holm.

Undskyld

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sigmund, der ikke ønsker at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt.

- Jeg har ikke lyst til at sige noget om det. Jeg lægger en video op på YouTube om det senere, siger han kortfattet til Ekstra Bladet.

Til mediet Out&About Online undskylder Sigmund dog gennem sin manager, Christel Kop, for sine udtalelser.

'Jeg kan sagtens se i bakspejlet, at jeg gik over grænsen med nogle specifikke udtalelser, og jeg ville ønske, at jeg kunne trække mine ord tilbage. Desværre har min diagnose det med at tage over, og jeg får sagt ting alt for hurtigt, uden at jeg når at tænke over, at det ville støde nogen, og det er jeg vildt ked af', skriver Sigmund, der lider af adhd til mediet.

Sigmund: Jeg har bedre ting at tage mig til



'Jeg slettede den story ret hurtigt efter at have lagt den op, fordi jeg godt selv kunne høre, at jeg gik langt over stregen, og det lød meget forkert, men desværre går det meget stærkt på de sociale medier, og at jeg nu er blevet udstillet i pressen som en person, jeg slet ikke kan kende i mig selv, is heart breaking', udtaler Sigmund inden han runder sit svar af:



'Jeg har rigtig mange venner fra hele verden, som jeg respekterer og værdsætter, og jeg har som person ingen intentioner om at støde andre mennesker! Jeg har nu lært det på den hårde måde, og jeg vil tænke mig meget bedre om i fremtiden. Jeg står stadig op for mangfoldigheden og kæmper videre for at være et forbillede i LGBT-fællesskabet, og jeg håber, at folk fortsat vil fokusere på de positive ting, jeg udretter, og som den person, jeg er, og ikke kun dømmer mig på en forkert og uheldig udtalelse. Vi lærer af vores fejl, og jeg kan ikke gøre andet nu end at sige undskyld.'

Selvom Sigmund Trondheim ifølge Niels Holm også er kommet med en undskyldning til folkene bag awarden, står beslutningen om at tage ham af programmet til Danish Rainbow Awards stadig ved magt.

- Vi holder fast i vores beslutning. En undskyldning er ikke trylleri, understreger den presseansvarlige.