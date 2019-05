Uden kæresten: Sara Maria flytter

Den tidligere vejrvært og 'Vild med dans'-vinder Sara Maria Franch-Mærkedahl genfandt hurtigt kærligheden, efter hun og dessertkokken Morten Heiberg gik fra hinanden tilbage i 2018.

I et supermarked fik den 38-årige Mærkedahl pludselig øjenkontakt med Mikkel Westfall, og de to har været uadskillelige lige siden.

Selvom de i dag kalder sig kærester, er de dog ikke flyttet sammen endnu. Det til trods for, at Sara Maria Franch-Mærkedahl netop er flyttet ind i en ny, lækker lejlighed på Strandvejen med sine to døtre.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til bogreception i forbindelse med Carla Mickelborgs nye bog, 'Jeg elsker mig selv', i indre København.

- Alt er godt på privatfronten. Jeg er flyttet i en ny bolig, som jeg har lejet gennem Housing Denmark, og den er jeg sindssygt glad for at bo i. Den ligger på Strandvejen ved Østerbro, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Sara Maria Franch-Mærkedal var i godt humør, da Ekstra Bladet mødte hende til bogreception. Foto: Linda Johansen

Uden kæresten

Adspurgt om kæresten er flyttet med, var svaret dog klart.

- Nej, jeg er flyttet alene ind med mine piger, grinede hun og fortsatte:

- Men jeg har stadig en kæreste, som jeg er meget, meget glad for, men vi er ikke flyttet sammen endnu.

Står det til Sara Maria Franch-Mærkedahl sker det dog inden for en overskuelig fremtid.

- Vi taler om at flytte sammen. Men det er ikke sket endnu, sagde hun med et smil.

Tilbage i marts i år fik den tidligere 'Vild med dans'-vinder endelig solgt sin lejlighed i Hellerup, efter den havde været til salg i omkring seks måneder. Hun ville gerne af med den 71 kvadratmeter store lejlighed, så hun kunne få mere plads til sine to piger.

Den nye køber gav 3.245.000 kroner for ejendommen, der blev sat til salg for 3.495.000 i august sidste år. Sara Maria Franch-Mærkedahl gav selv 2.595.000 kroner for lejligheden, og således er der en avance på 650.000 kroner.

I 2016 vandt Sara Maria Franch-Mærkedahl 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Nyt job

Efter at have været vejrvært på TV2 i en årrække stoppede den 38-årige kendis med at forudse sol, regn og vind sidste sommer.

Sara Maria Franch-Mærkedahl ernærer sig i dag til dels som ambassadør for rejseselskabet Apollo, hvor hun laver online-tv, og som foredragsholder.

- Lige i øjeblikket har jeg travlt med at lave podcast og foredrag, og så laver jeg online-tv for Apollo. Det er jeg rigtig glad for, sagde hun til Ekstra Bladet i forbindelse med bogreceptionen.

- Der kommer noget nyt tv, jeg skal lave til efteråret, men jeg kan ikke sige så meget om det endnu, sagde hun videre.

Desuden stiftede hun sidste år virksomheden Mommy Cirkus, der blandt andet sælger legetøj til børn.

Virksomheden bliver kickstartet på ny i 2019, hvor den relanceres.