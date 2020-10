Udgiver børnebog med negerbolle og kinesersnot

DR-legenden Gunnar Wille genudgiver 'Magiske Mads'-bøgerne uden at udsætte dem for alt for meget politisk korrekthed

Den 73-årige tidligere tv-mand og forfatter Gunnar Wille, der i 80'erne hittede på DR med blandt andet 'Skrumpen fra det ydre rum' og 'Familien Fab', genudgiver nu hele striben af sine første, gakkede historier, der havde en vaks dreng ved navn Magiske Mads som hovedperson.

Første gang de danske børn kunne stifte bekendtskab med den tryllende 7-årige dreng var i 1978, hvor han dukkede op i en række små radiofortællinger. At tiden dengang var en anden, kommer blandt andet til udtryk i sprogbruget i de illustrerede historier.

Blandt andet tales der en hel del om kinesersnot, og Mads' bedste ven, Mira, der har mørkt hår og mørke øjne, må finde sig i at blive hånet som en 'negerbolle'.

En slambert

I forordet til genudgivelsen af Magiske Mads-historierne skriver Gunnar Wille om brugen af netop ordet 'negerbolle'.

'Du vil nok undre dig over, at Tynde Timme kalder Mads' bedste ven, Mira, for en 'negerbolle'. Ikke godt. I dag må du ikke engang kalde en flødebolle det. Men Tynde Timme er en slambert, som gør mange forkerte ting. Mads og Mira vidste godt dér helt tilbage i 1981, at det ikke var et heldigt navn'.

Til Ekstra Bladet fortæller Wille, at han og forlaget - Jensen & Dalgaard - har overvejet sprogbrugen - der omfatter både kinesersnot og negerbolle - i de gamle historier nøje, da man gjorde dem klar til genudgivelse. At slette alle spor af ordet 'negerbolle' kom dog ikke på tale.

- Vi har gået samtlige bøger med Magiske Mads igennem for at se, om der var et eller andet, der var slemt. Jeg synes ikke, det handler om politisk korrekthed, men om soberhed. Når man nu er blevet gjort opmærksom på, at eksempelvis neger er et meget negativt ladet ord, så er der jo ingen grund til bare at lade det stå, siger Gunnar Wille.

Bliver straffet

Han vil hellere være med til at starte en debat end at slette historien.

- Vi vover os ud i det, kan man sige, og så må man jo snakke om det. Det bedre, at man tager det som en snak, end at man fjerner det helt. Det er en skurk, der kalder pigen for en negerbolle, og det tænker jeg, at han godt kan få lov til. Og han bliver nu for øvrigt også straffet for det bagefter, siger Gunnar Wille og slutter:

- Jeg har det også sådan, at statuer af skurkagtige personer bør man ikke fjerne, men man kan gøre opmærksomme på, at de engang var helte, men måske ikke er det mere. Det er sådan, jeg ser på det.