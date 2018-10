Udlandet hylder Kim Larsen

Det kom som et chok for mange danskere, da Kim Larsens mangeårige impresario søndag formiddag kunne meddele på sangerens Facebookside, at den folkekære spillemand var gået bort.

'På vegne af Larsen-familien skal jeg med stor sorg meddele, at Kim Larsen i morges er sovet stille ind efter længere tids sygdom. Kim Larsen blev 72 år,' skrev Jørn 'Ørn' Jeppesen.

Den triste nyhed fik naturligvis de danske medier på banen, men det er ikke kun i den lokale andedam, at nyheden spredte sig med lynets hast. Flere udenlandske medier har grebet historien, og det er flotte ord, den afdøde sanger får med på vejen.

Svenske Aftonbladet kalder Kim Larsen for den smukkeste musikeksport.

'Kim Larsen er den smukkeste musikeksport, som vores sydlige nabo har givet os. I sit hjemland var han en nationalskjald. Så god, at landets statsminister skrev om, hvor stille der nu er i Danmark,' skriver Aftonbladet.

Det er ikke kun vores svenske naboer, som hylder Larsen. Norske VG har også skrevet flere artikler om den triste nyhed.

VG kalder i en af deres artikler Kim Larsen for Norges ven, hvor flere kilder begræder tabet.

Det var netop i Norge, at Kim Larsen tidligere på året måtte aflyse sin turné, da bandet ellers havde planlagt syv koncerter.

Den islandske avis Frittabladet kalder nationalskjalden for en af de mest berømte kunstnere i Danmark.

Selvom det primært er de nordiske medier, der hylder den folkekære musiker, så har britiske Daily Mail også skrevet et nyhedstelegram.

'Den danske rebelsanger, sangskriver og guitarist Kim Larsen, som har nydt stor succes i sit hjemland, er død i en alder af 72 år,' skriver Daily Mail.

Kim Larsen har ad flere omgange været på turné i både Norge og Sverige, hvor han nød stor succes.

