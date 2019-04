Udsat for chikane: Blev forfulgt i Netto

Da det i 2013 kom frem, at Ibi Makienok var blevet kæreste med den danske fodboldspiller Simon Makienok, var det langtfra alle, der var glade på hendes vegne.

Snarere tværtimod.

Ifølge den 44-årige tv-vært, der lige nu er aktuel som vært i 'Date mig nøgen' på TV2 Zulu, blev hun nemlig mødt med had og decideret chikane, da det kom frem i offentligheden, at hun datede Simon Makienok, der er 15 år yngre end hende selv. Både fra fans, følgere og dele af pressen.

Det fortæller hun om i talkshowet 'Sara Bro på DR2', der denne søndag aften handler om 'cougars og kuvøseguf'.

- Det var ret alvorligt, da jeg mødte ham. Den oplevelse, jeg havde med omverden omkring mig. Fordi det var ikke super-acceptabelt. Det var ikke noget internt indefra. Min familie støttede op. Hans familie støttede op. Der var ikke noget der. Men ude omkring - det kunne folk ikke og heller ikke pressen, siger Ibi Makienok i talkshowet, der har Sara Bro som vært.

Se også: Ibi Makienok: Godt for unge at se deller og skæve bryster

Det var hetz

Ifølge Ibi Makienok fik hun blandt andet beskeder fra mennesker, hun ikke kendte, der ville kommentere og blande sig i hendes forhold til fodboldspilleren. For hende udviklede det sig til en hetz.

- Jeg oplevede det som hetz. Og nu kan det godt være, at folk synes, jeg sidder og græder helt vildt, og at det skal være synd for mig. Jeg vil bare sige, at det er virkelig, virkelig voldsomt, når man føler, at man sidder oppe på Rådhuspladsen i et skafot, fordi man har fundet kærligheden med en, der er yngre, siger hun i programmet og fortsætter:

- Jeg har ikke taget stoffer. Jeg har ikke brudt loven på nogen måde. Jeg betaler min skat. Jeg har ikke kørt for stærkt uden sele på. Jeg slår ikke min søn. Alt den hetz kom af, at min kæreste var yngre. Det var så gakket. Jeg undrer mig stadig den dag i dag over, hvad det var, der var så forfærdeligt ved det. Fordi jeg selv er aldersblind. Jeg ser ikke aldre, farver, seksualiteter, så for mig var det et kæmpe chok, at folk havde så meget at sige omkring det, siger hun videre.

Ibi Makienok sammen med sin mand, Simon Makienok. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Ibi Makienok gik hetzen mod hende og hendes forhold til sidst så vidt, at hun ikke kunne være i fred, når hun gik ud for at handle i Netto.

- Jeg fik 200 af de sms'er, der handlede om alder, og jeg fik 2000 beskeder, om jeg ikke kunne finde en på min egen alder. Pressen kørte også på det og andre kendisser, der også havde en mening om mit forhold. Det var utrolig voldsomt, at noget så banalt som at finde en kæreste - det gør vi allesammen - at det kunne skabe så meget postyr og så meget had. For det var had, der styrede det der. Jeg ved ikke, hvad det er, der stikker os, når det sker, men det er i hvert fald noget med, at jeg ikke følger reglementet, lyder det fra Makienok.

Se også: Tv-vært afslører hemmelig numse-tatovering

Kæmper med angst

Tv-værten fortæller, at oplevelserne har sat dybe spor hos hende, og at hun i dag stadig kæmper med psykiske eftervirkninger i kølvandet på episoderne.

- Jeg har følt mig dårligt behandlet. Det har jeg virkelig. Så langt ude dårligt behandlet, at jeg kæmper med angst og alt muligt pis og lort, fordi jeg er blevet bange for mennesker. Det har jeg aldrig været før. Prisen for forholdet til Simon har været høj for mig psykisk, siger hun ærligt og understreger, at hun står frem for at hjælpe andre, der oplever noget lignende.

Ibi Makienok har dannet par med Simon Makienok siden 2013. I 2014 blev de gift i Holmens Kirke i København. Parret har ingen børn sammen, men Ibi Makienok har sønnen Anakin fra et tidligere forhold.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Ibi Makienok, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

'Sara Bro på DR2' kan ses søndag klokken 21.30 på DR2 og på DRTV.