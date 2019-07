Udsat for groft identitetstyveri

Den tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har flere gange oplevet, at hans navn og ansigt bliver misbrugt på falske profiler, reklamer og lignende.

Men nu er svindlen blevet taget til nye højder.

42-årige Jarlovs ansigt er nemlig blevet misbrugt på en række falske kørekort, der lader til at stamme fra New York.

Det fortæller han om på sin Instagram-profil.

'Det sker efterhånden ret ofte, at folk fra alle mulige steder i verden skriver til mig og gør mig opmærksom på falske profiler, som bruger mine billeder. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har lige fået denne tilsendt af en portugiser, og den er da kreativ. Nu hedder jeg åbenbart Desmond og bor i New York', skriver han på sin profil.

Her har han også delt et billede af det falske kørekort, som du kan se herunder:

Flere slags svindel

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Jarlov, at hans ansigt den seneste tid er blevet misbrugt på flere falske profiler, hjemmesider og i andre sammenhænge - især i udlandet.

- Mine billeder har været brugt til lidt af hvert i udlandet. For en måned siden blev jeg eksempelvis kontaktet af en kvinde fra Singapore, der skrev, at mine billeder blev brugt på Tinder, og at personen bag profilen havde snydt hende. Så det tyder jo på, at mine billeder florerer i en eller anden database for svindlere i udlandet, siger han og fortæller, at han har fundet ud af mere om den person, der står bag de falske kørekort:

- Jeg har undersøgt lidt om den person, der udgiver sig for at være mig. Det er tilsyneladende en mand i Sydafrika. Jeg kan læse mig frem til, at det er en bitcoin-svinder, der forsøger at lokke folk til at lave investeringer, og dermed er det jo et forsøg på at snyde penge ud af folk. Men de her kørekort er noget af det mest avancerede, jeg har set af svindel. Det ser meget autentisk ud og er i den mere grove ende af identitetstyveri, siger han.

Rasmus Jarlov har også flere gange oplevet, at der bliver lavet falske profiler, der udgiver sig for at være ham, her i Danmark. Foto: Olivia Loftlund

'Synd for dem'

Ifølge Rasmus Jarlov går det ham ikke personligt på, at hans billeder bliver udnyttet i forskellige sammenhænge. Han tænker i stedet på de personer, der eventuelt bliver snydt af de mennesker, der udgiver sig for at være ham.

- Jeg synes selvfølgelig, det er irriterende. Men i sidste ende er det jo ikke mig, det går ud over. Det går ud over de mennesker, der bliver snydt af de her profiler. Det er synd for dem, men ikke for mig. Jeg føler mig ikke krænket over det. Men jeg har en forpligtelse til at klage over de her profiler, så de bliver lukket. For det er jo profiler, der bliver brugt til tvivlsomme formål, og det er et forsøg på at lokke penge ud af folk, siger han.

- Har du en opfordring til de mennesker, der støder på dit billede på en falsk profil eller lignende?

- Jeg tror kun, man kan gøre en ting, og det er at skynde sig og klage over profilerne. Det er min erfaring, at de sociale medier tager dem ned hurtigt, når de bliver gjort opmærksomme på, at den er falsk.

Det er langt fra første gang, Ekstra Bladet skriver om kendte danskere, der får deres navn eller billede misbrugt i falske annoncer. Forleden fortalte skuespilleren Dar Salim om en lignende oplevelse.

