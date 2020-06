Udsat for identitetstyveri: - Det er grotesk

Den kendte radiovært Dan Rachlin bliver dagligt udsat for identitetstyveri på Facebook, nu får han hjælp til at rydde op i de falske profiler

DJ og radiovært Dan Rachlin bruger intet mindre en time om dagen på at rydde identitetstyve af vejen.

Han bliver nemlig dagligt kontaktet af forvirrede kvinder, der tror, de har haft kontakt med ham. Det viser sig bare, at det er falske profiler, der udgiver sig for at være Dan Rachlin, de har haft kontakt med.

Nok er nok, og nu har Dan Rachlin allieret sig med en norsk kvinde, der hjælper ham med at anmelde de falske profiler, der er i omløb.

- Jeg er blevet venner med en norsk kvinde, der efter selv at være blevet snydt, bruger meget tid på at finde falske profiler. Hun er utroligt dygtig og opsnuser falske profiler med mine billeder. Hun finder hurtigt 15 profiler om ugen, der udgiver sig for at være mig, siger Dan Rachlin til Ekstra Bladet.

Det er surrealistisk

Den norske kvinde er selv blevet snydt af en af 'Dan Rachlins' profiler, men det er ikke alle kvinder, der er lige behjælpelige. Han oplever nemlig ofte kvinder eller pårørende, der både er sårede og rasende, og derfor angriber ham i frustration.

- En tysk dame på 70 år troede, at hun var i kærlighedsdialog med en mand, der gemte sig bag mine billeder. Hun satte sin lejlighed til salg, fordi hun troede, hun skulle flytte til Philadelphia. Jeg får henvendelser fra en tysk forvirret dame, men jeg fik også en kæmpe sviner fra hendes datter, siger Dan Rachlin og tilføjer:

- Det er fuldstændig surrealistisk. Det er grotesk.

Han forstår ikke, hvorfor Facebook og Instagram ikke gøre mere for at verificere profilerne.

- Selvom alle lande ikke har det samme system, er der ikke noget i vejen for, at alle, der laver en personlig profil på et social medie, identificerer sig selv enten ved hjælp af et kørekort eller andet lignende.