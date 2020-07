Udsat for indbrud: - Jeg har ondt af dem

'Til rette vedkommende. Ærligt... Vi ved godt køen er træls, men i bliver altså nødt til at vente ligesom alle andre gæster.'

Sådan lyder det i et opslag på donutkæden Bronuts' Facebook-side tirsdag morgen. Natten over har en eller flere gerningsmænd været forbi den nyåbnede butik på Vesterbrogade i København, hvor en rude er blevet smadret.

Bronuts i København åbnede 19. juni. Samme type hærværk skete efter åbningen af den første butik i Åbyhøj, Aarhus.

- Er det ikke sjovt, nu sker det igen, siger Türker Alici, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han fortæller, at der ikke er kastet noget gennem ruden. Den er ganske enkelt bare blevet smadret, og sagen er blevet politianmeldt.

- Der er ikke tegn på, at de har kastet noget igennem, så vi tror, de har taget en bushammer og brugt den. De har taget nogle vekslepenge, men ikke mange. Og så har de rodet lidt. De har måske fået 2000 kroner - max 3000 kroner, siger Türker Alici.

Det var dette syn, der mødte butikschefen tirsdag morgen. Privatfoto

Har ondt af dem

Realitystjernen, der nu er blevet ejer af Bronuts, tager sagen med et smil.

- Det er sjovt, for efter det skete i Åbyhøj, hvor det hele også er glasfacade, vidste vi, at det nok ville ske igen. Det var bare et spørgsmål om tid, så der er ingen grund til at blive ked af det eller sur. Tænk at kunne gøre det, tage hjem til sine forældre og se dem i øjnene. Det er dem, jeg har mest ondt af, siger han.

Türker Alici og makkeren Ninos Oraha er netop nu i Aarhus, men Türker fortæller, at den københavnske butikschef har sørget for, at der er styr på det. Der er blandt andet sat træplader op, så butikken fortsat kan holde åbent.

- Vi holder selvfølgelig åbent. Der er ikke nogen, der skal tro, de kan ødelægge vores dag, fastslår Türker Alici, der blev opmærksom på, hvad der var sket, da en følger, Mona, sendte en video af facaden klokken 03.45.

Der er store vækstplaner hos Bronuts, og det ændrer nattens hændelse ikke på. Foto: Stine Rasmussen

Da det er anden gang, man får ødelagt facaden på en af Bronuts-butik, har man valgt at indføre ændringer.

- Har I overvejet at droppe glasfacade?

- Overhovedet ikke, for den er så flot. Men vi har bestilt et gitter, vi kører ned over, når vi holder lukket. Så på den måde sker der lidt, siger Türker Alici og runder af.

- Vi åbner om to dage i Aalborg, og nu skal vi også tænke på det her. Men vi klarer den.