Udsat for nøgenbadning: - Vi har verdens sejeste svigerdøtre

Tv-værten er alt andet end blufærdig over for Louise og Ida. Nøgenbadning er intet problem

Mikkel Beha Erichsens tre sønner kunne trække vejret gennem en snorkel, før de smed bleen.

De er med andre ord vokset op med vand og vilde oceaner og har arvet deres fars og farfars passion for at sejle ud i verden og suge oplevelser til sig.

Meget af Emils, Theis' og Alfreds barndom og ungdom er foregået på meget få kvadratmeter ombord på Havana, men den tilværelse er ny for Louise og Ida, der er med på den ekspedition mod nord, som netop nu kan følges i TV2- programmet 'Kurs mod nord'.

Louise er kæreste med Mikkel Beha Erichsen og Marian Midés ældste søn, Emil, mens Ida danner par med Theis.

- Ida og Louise er ikke vokset op med at være så tæt sammen, som vi er i vores familie. Vi prøver at give dem al den plads, vi kan. Vi enormt opmærksomme på ikke at være for meget, Marian og jeg. Vi kan godt fylde meget i landskabet, siger Mikkel Beha Erichsen til Ekstra Bladet.

Svigerdatter Ida med en kæmpe kongekrabbe. Foto: Marian Midé/TV2

Den populære tv-vært fortæller, at han mindst en gang glemte alt om, at der var nye besætningsmedlemmer med på Havana.

- Da Emil og Theis var på deres jordomsejling, påmønstrede jeg på en lille ø i Indonesien. Det var virkelig varmt, og efter 20 minutter hoppede jeg i vandet med bar røv, for sådan plejer vi at gøre, griner 53-årige Mikkel Beha Erichsen, der ikke lige have tænkt over, at han netop havde mødt sin nye svigerdatter, Louise, for første gang.

- Emil hev mig til side og sagde: ’Det kunne du måske godt lige have ventet med det der'. Og det havde han ret i. Jeg følte mig bare hjemme og gjorde, som jeg plejer, siger Mikkel Beha Erichsen.

Heldigvis skal der mere end en bar røv til at slå både Louise og Ida ud af kurs.

- Vi har verdens sejeste svigerdøtre, fastslår Mikkel Beha Erichsen.

Emil og Louise højt mod nord. Foto: TV2

Han fortæller stolt, at Ida fik jagttegn som 16-årig, og at hun kom med et dyr, hun selv havde nedlagt, da han fyldte 50.

- Det er sgu da sejt, siger han og fortsætter.

- Og Louise hoppede i det iskolde vand ved Svalbard og svømmede med spækhuggere. De er bare seje, siger Mikkel Beha Erichsen.

Du kan følge Havana-skipperen og hans families tur nordpå i aften på TV2. Det er klokken 20.

