Udsat for vanvittig afpresning: - Vi kommer og voldtager dig

I øjeblikket modtager den danske debattør og tv-kendis Louise Kjølsen, der også er kendt som Twerk Queen, en række ubehagelige trusler fra en eller flere ukendte gerningsmænd, der forsøger at afpresse hende for penge.

Truslerne har hun på det seneste fortalt åbent om på de sociale medier, og da Ekstra Bladet fredag aften mødte hende på den røde løber til Reality Awards 2020, forklarede hun mere om de meget ubehagelige beskeder, hun har modtaget den seneste tid.

- Jeg vågner op den 3. januar til en besked i min indbakke, hvor der står 'vi kommer og voldtager dig, smukke' og så hele mit navn, som jeg ellers ikke bruger og min fulde adresse, som ellers er hemmelig. Så det tager jeg selvfølgelig rigtig seriøst og melder det til politiet, siger hun og fortsætter:

- Jeg blev rigtig vred, og derfor har jeg også gjort en sag ud af det. Jeg har skrevet om det på mine sociale medier, og det resulterede i, at jeg tre dage efter får en besked, hvor der står: 'Sødt at du er blevet vred. Hvad med at vi kommer og besøger din mor'? Og så sender de hendes navn og hendes adresse. Og så skriver de, at hvis ikke jeg sætter 1500 over til bitcoins til dem indenfor fire dage, så lækker de min adresse, min families adresse og hacker og angriber os, forklarer hun videre.

Louise Kjølsen nægter at lade truslerne gå hende på.

Ifølge Louise Kjølsen er hun ikke blevet bange i kølvandet på truslerne. I stedet har hun vendt det til vrede.

- Det er helt sindssygt, og jeg tager det rigtig alvorligt. For mig handler det ikke om sandsynligheden for, at der møder nogen op på min bopæl og voldtager mig. Den tror jeg er rigtig lille. Men det handler om, at man bruger de her trusler. Jeg forhandler ikke med terrorister, og det her er terrorisme, fordi vores demokrati bygger på, at vi har en åben debat, hvor alle i samfundet kan deltage, og de her mennesker er en trussel mod det, og det virker, siger Louise Kjølsen, der selv tidligere har fortalt åbent om, at hun tidligere er blevet voldtaget.

Hun tilføjer:

- Der er rigtig mange, især kvinder, der ikke deltager i den her debat, fordi det er for ubehageligt at være i. Derfor er det vigtigt for mig at gøre en reel sag ud af det og inddrage politiet, for de her mennesker skal findes og så skal de retsforfølges. Det er der, jeg er nu.

Louise Kjølsen er også kendt som Twerk Queen

Bestilte Just Eat

Louise Kjølsen fortæller, at truslerne kun er blevet værre, siden hun har fortalt om dem offentligt.

- Efter jeg offentligt udtalte, at jeg ikke ville sætte de her penge over, dukkede der to gange Just Eat op på min adresse, som jeg ikke havde bestilt. Det er jo en måde at sige, at de ved, hvor jeg er, og at de kan nå mig. Det er jo også sindssygt. Men til en anden gang, må de altså gerne bestille noget vegansk, for jeg kører vegansk januar, siger hun med et grin.

- Det heldige med mig er, at når det her sker, så bliver jeg ikke bange. Jeg bliver rigtig vred. Og det er en god drivkraft til at gøre noget ved det, for jeg er langt fra den eneste, der modtager den her slags beskeder. Så hvis jeg kan gøre en forskel for andre, der modtager noget lignende, så er det hele bøvlet værd. Og så er jeg bare stædig. Jeg vil finde de her mennesker. De skal ikke slippe afsted med at sidde bag deres computer og gemme sig og lave denne her form for trusler. Det er simpelthen ikke okay, understreger hun.