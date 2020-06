Udskyder bryllup: - Jeg har været helt nede

Sus Wilkins og kæresten Freja Kirk har udskudt deres bryllup et år grundet coronavirus

Skuespiller Sus Wilkins og sangerinden Freja Kirk skulle have sagt ja til hinanden denne sommer ved et storstilet bryllup i udlandet.

Grundet coronavirus har parret dog efter lang tids svær overvejelse valgt at udskyde brylluppet og i stedet holde det næste år.

Det fortalte Sus Wilkins, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til premiere på 'Undtagelsen' i MovieHouse Hellerup tirsdag aften.

- Vi har rykket brylluppet til næste år. God damn, corona. Så det bliver næste år, sagde Sus Wilkins med et smil.

Selvom 31-årige Wilkins, der blandt andet er kendt fra TV2 Zulu-serien 'Perfekte Steder', nu har sluttet fred med beslutningen, har det taget lang tid.

- Det har selvfølgelig været mega surt. Men der er værre ting. Vi tager det med et smil nu, men jeg har været helt nede og været ked af det og alt sådan noget. Men nu gør vi det bare meget federe næste år, siger Sus Wilkins og fortæller, at brylluppet bliver nøjagtigt som først planlagt - bare et år senere.

Sus Wilkins og Freja Kirk skulle have været gift i år, men de har måttet ændre deres planer. Foto: Klaus Bo Christensen/Ritzau Scanpix

Hun ønsker dog fortsat ikke at afsløre for mange detaljer om brylluppet, andet end at det skal holdes i udlandet.

- Freja sagde, at vi ikke skulle sige noget, og at vi lige skulle vente lidt, så vi venter lidt med at sige hvorhenne og alle de her ting. Men det er i udlandet. I Europa. Det har været så bøvlet. Men nu er alt på plads til næste år, siger Sus Wilkins.

Hun har forsøgt at nyde den ekstra kvalitetstid, hun har haft med venner og familie de seneste måneder grundet coronavirus.

- Jeg har været meget sammen med min veninde. Set film, slappet af og lavet meget mad. Vi har taget det meget stille og roligt. Det har været rart, sagde hun på den røde løber og fortsatte:

- Det har dog været lidt ærgerligt med Frejas turné. Hun skulle have været på Danmarks-tour og koncert og det hele. Jeg troede, jeg skulle filme over sommeren, men det skulle jeg så ikke alligevel. Men vi har taget det med et smil, sagde hun.