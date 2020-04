Udskyder brylluppet

Der skal mere end en coronapandemi til at slå lægen Charlotte Bøving, 52, ud af kurs.

Selvom hun er erklæret uhelbredeligt syg af kræft og dermed betragtes som ekstra sårbar i forhold til coronapandemien, holder det hende ikke tilbage fra at passe sit arbejde som praktiserende læge i Varde.

- Jeg har på mange måder et jernhelbred, så jeg er ikke bange for coronasmitten og føler mig ikke særligt udsat, og jeg gør alt, hvad jeg kan i forhold til sund kost, søvn og motion, og det vil jeg opfordre alle andre til at gøre i denne tid. Og så bakker jeg naturligvis op om alle de sundhedsfaglige tiltag.

Antallet af patienter i klinikken er dog faldet drastisk - fra omkring 250 om dagen til omkring blot 30.

- Vi er alle sociale væsner, så det er vigtigt, at vi stadig ses med de allernærmeste. Vi skal naturligvis huske at tage vores forholdsregler, men det er torskedumt, hvis folk undlader at gå til lægen i denne tid. Det vil efterfølgende give sundhedsvæsnet en kæmpe pukkel, siger Charlotte Bøving og fortsætter:

- Jeg passer mit lægejob hver dag, og jeg har lunger, der fungerer. Det er vigtigt ikke at blive alt for bange for coronavirus, men naturligvis skal man passe på sit immunforsvar, og det har mange jo netop tid til nu. Så ud at bevæge sig i det fri i stedet for at sidde hjemme og drikke sig i hegnet af afmagt.

Dyrk i stedet for netværket med de nærmeste. Prøv at lege sammen, siger hun, der lige nu blandt andet hygger sig med at spille stangtennis med kæresten, Christina Jørgensen, og hendes to børn på syv og 14 år.

- Det er altid godt at være ude i det fri, ligesom det er godt at snakke sammen.

Flytter snart sammen

Coronapandemien har dog fået parret til at ændre bryllupsdato fra 20. juni til 8. august for at kunne være nogenlunde sikre på at kunne gennemføre den store fest, de begge ønsker.

- I hjertet er vi for længst gift, så at rykke datoen betyder ikke så meget, siger Charlotte Bøving.

Hun fortæller, at Christina Jørgensen og hendes to børn om tre uger forlader Hareskovby, hvor også statsminister Mette Frederiksen bor, for at flytte permanent ind hos hende i Varde.