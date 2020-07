Uffe Ellemann: Bent og jeg var gangstere for to måneder siden

De to nære venner havde fødselsdagsbarnet til bords

Venstremanden Uffe Ellemann-Jensen og komponisten Bent Fabricius-Bjerre var nære venner, og det venskab går mange år tilbage. Det var derfor en meget afdæmpet Ellemann, Ekstra Bladet traf på telefonen tirsdag, hvor nyheden om Bent Fabricius-Bjerres dødsfald kom frem.

- Bent kunne slet ikke lade være med at gå til klaveret, smiler Uffe Ellemann. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- For ca. to måneder siden var vi sammen til Dorte Voss' 80 års fødselsdag. Hun er enke efter finansmanden Nils Foss, og vi har kendt hende i mange år. Fødselsdagen blev holdt som en maskerade-fest, hvor alle skulle være klædt ud i stilen fra 1920'erne. Bent og jeg mødte begge op som gangstere, og vi fik begge fødselsdagsbarnet til bords, så Dorte var flankeret af to forbrydere med imponerende hatte, griner Uffe Ellemann.

Uffe husker, at hans ven var lidt stille den aften, men ellers var han sit sædvanlige jeg.

- Han var morsom og fin - nøjagtigt som han plejede at være. Og selvfølgelig gik han til klaveret og spillede. Han kunne slet ikke lade være. Så vi fik bl.a. titelnummeret fra 'Cabaret'.

Bent Fabricius Bjerre spillede titel-nummeret til Cabaret ved fødselsdagsfesten. Foto: Ole Buntzen

Ellemann understreger, at han var aktiv - lige indtil svækkelsen trådte ind på det seneste.

Hvad Bent Fabricius-Bjerre egentlig døde af, vil han ikke ud med. Heller ikke hvor længe han har været syg.

- Sygdom var ikke noget, vi talte om, så jeg ved ikke noget med sikkerhed, forklarer Uffe Ellemann-Jensen.

Tirsdag fortalte Bent Fabricius-Bjerres nære ven Joen Bille, at det var leukæmi, som musikeren døde af.

