Uffe Holm dømt: Det var en tanketorsk

Komikeren mister kørekortet i et år og får bøde på 9500 kroner for at køre for hurtigt tre gange

Uffe Holm plejer at vække latter.

Det gjorde han ikke i dag, hvor han i retten i Lyngby fik frataget sit kørekort i et år og tildelt en bøde på 9500 kroner.

Det skriver Se og Hør, der var til stede, da dommen blev afsagt.

Tre klip

Over for Ekstra Bladet forklarer den ellers fattede komiker, at der er tale om tre forseelser, hvor han kørte mere end 30 procent for hurtigt.

- Sådan er reglerne, og dem må man rette sig efter, siger Uffe Holm.

Således fik han to gange i 2015 og en gang i 2017 klip i kørekortet.

Reglerne tilskriver, at man får frataget retten til køre bil, hvis man som Uffe Holm får tre klip inden for tre år.

Vi må cykle

Uffe Holm fortæller, at han gerne kører 70.000 kilometer om året, når han skal rundt i landet for at holde sine shows.

Ligeledes bruger han bilen til at køre sine børn i skole.

Således må han det kommende år hyre en chauffør, når han skal på turné.

- Og så må vi cykle, og nu bliver vejret godt, så det skal nok gå, og ellers må min kone køre børnene i skole.

- Vi skal planlægge lidt anderledes, og sådan er det, siger Uffe Holm.

Vejarbejde

I et tilfælde kørte Uffe Holm 114 kilometer i timen på en motorvej, hvor der var vejarbejde - dog ikke bemandet - og dermed var fartgrænsen nedsat til 80 kilometer i timen.

I et andet kørte han 108 kilometer i timen i på en landevej, hvor han måtte køre 80 kilometer i timen.

I det tredje tilfælde kørte han 70 kilometer i timen i Fredensborg, hvor han bor, og hvor man må køre 50 kilometer i timen.

Fucking irriterende

Komikeren vedkendte sig fra begyndelsen sine brud på færdselsloven og mødte også op i retten.

- Man må tage sit ansvar og møde op og se folk i øjnene og tage en snak om det.

- De gik efter halvandet år til at starte med, men dommer sagde, at et år var fint, siger han.

Uffe Holm bedyrer, at han allerede har lært noget af sine forseelser.

- Ja, det er hele ideen med, at man får taget sit kørekort - at man ser, hvor fucking irriterende det er at blive dømt, siger han.