Uffe Holm færdig med LeoVegas

Samarbejdet mellem komiker Uffe Holm og online-spil-virksomheden LeoVegas er slut.

Det skriver LeoVegas i en pressemeddelelse, og Malene Holm, Uffes kone og kontaktperson, bekræfter det også over for Ekstra Bladet.

Uffe Holm er dog ærgerlig over LeoVegas' udlægning. Deres overskrift i pressemeddelelsen lyder nemlig, at 'LeoVegas har afsluttet samarbejdet med Uffe Holm som varemærkeambassadør'.

Hun undrer sig også over timingen på pressemeddelelsen, der kommer onsdag. Beslutningen er nemlig mere end et halvt år gammel.

- Jeg undrer mig, for det var en gensidig beslutning ved udgangen af januar. Det var Uffes egen beslutning, og det var helt udramatisk, lyder det fra Malene Holm.

Ryst posen

Det var, da Uffe Holm og LeoVegas skulle til at genforhandle kontakt, at han valgte at trække sig.

- Alting har sin tid, og nu havde han prøvet det. Posen skulle rystes, siger Malene Holm.

- Der har også været en del kritik af, at han har reklameret for online-spil. Har det også handlet om det?

- Næh, han har altid stået ved det. Han har altid stået ved det, han reklamerer for. Men man kan godt flytte sine holdninger en smule og sige, at man gerne vil associeres med noget andet.

- Men det handler helt bestemt ikke om at stikke halen mellem benene eller lignende, lyder det fra Malene Holm.

Ny vej

LeoVegas har som nævnt en anden udlægning af sagen.

'Vi har nu valgt en ny vej med vores kommunikation for at styrke vores position på det danske marked og fortsætter med at opbygge viden om os som King of Casino', udtaler det svenske firmas kommunikationsdirektør, Hans Uhrus, i meddelelsen.

Til gengæld skriver LeoVegas, at samarbejdet har fungeret godt mellem dem og Uffe Holm.

Uffe Holm var ambassadør for LeoVegas gennem mere end tre år.