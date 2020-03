Ufrivilligt arbejdsløs grundet corona: - Det er ramme alvor

Cirkus Arena har valgt at aflyse den første del af deres forestillinger, og det får blandt andre konsekvenser for tv-værten Bubber

Nordens største cirkus, danske Cirkus Arena, tager nu også konsekvenserne af den hastige udbredelse af coronavirus herhjemme.

De har nemlig valgt at aflyse deres planlagte forestillinger i Bellahøj fra 10. marts til og med 14. april.

Det bekræfter Cirkus Arenas presseafdeling over for Ekstra Bladet.

- Traditionen tro har vi jo vores landspremiere i København, men den har vi været nødt til at aflyse og i stedet rykke en måned frem, hvor den så bliver afholdt i Horsens, siger Kristoffer Ditlevsen, der er pressemedarbejder, til Ekstra Bladet.

- Vi håber så på, at vi kan kommer tilbage til København i juni, når de andre forestillinger er overstået. Men vi retter os jo selvfølgelig efter myndighedernes anvisninger og følger den situation, der er. Hvis der skal mere til i den anden ende, og de her aflysninger ikke er nok, så tager vi selvfølgelig det op, siger han videre og fortæller, at Cirkus Arenas artister skulle have mødtes for at øve i denne uge, men at det er blevet rykket.

Aflysningen får blandt andre konsekvenser for tv-vært Bubber, der sammen med sangerinde Julie Berthelsen er konferencier på Cirkus Arena.

- Når man laver cirkus, er det jo et større kordineringsarbejde. Man har en stor turnéplan, og det er en kæmpe karavane, der skal op og ned hver gang, og det er nøje planlagt, så når noget af det bliver rykket, så skrider alt, og det hele bliver hulter til bulter, så vi har været nødt til at lave nogle ændringer. Vi håber, at vi kan forlænge sæsonen og tage København til sidst, men vi er ikke helt i mål med den del, siger Bubber til Ekstra Bladet.

Bubber er igen konferencier, når Cirkus Arena kommer til byerne i år. Foto: Ole Steen

Stort arbejde

Han fortæller, at udbredelsen af coronavirus også har skabt en del logistisk kaos i forhold til artisterne, der kommer langvejs fra.

- Artisterne kommer fra 14 lande, så det er noget med at få dem ind, uden der er fare for noget, og der er et meget stort arbejde i forhold til at kortlægge, hvor de kommer fra. Det er et stort kaos og en tetris, der skal gå op i en højere enhed.

Bubber selv synes da også, det er ærgerligt, at han nu må vente væsentligt længere med at komme tilbage i manegen.

- Det er da lidt ærgerligt, for alt er booket, og jeg havde regnet med, at jeg skulle stå i manegen nu. Så man kan godt sige, at jeg er ufrivlligt arbejdsløs den næste tid. Jeg har også foredrag og andre ting, der er blevet aflyst, siger Bubber og fortsætter:

- Men situationen er alvorlig. Det er ikke bare underholdning. Det er ramme alvor, og det kan man også mærke på hele landet. Hvis det går galt, og sundhedsvæsenet knækker, så er det jo helt forfærdeligt. Man ser jo, hvor galt det går i andre lande, og det kaos det medfører, og derfor er det også helt forståeligt, at vi tager de forholdsregler, der skal til. Jeg kan jo sagtens gå rundt og synes, at det er skideærgerligt, men vi er nødt til at være fælles om det her.

Bubber kan se frem til lidt mere fritid, end han havde planlagt, den næste tid på grund af coronavirus. Foto: Jakob Jørgensen

Bubber fortæller, at den fornyede situation herhjemme har sat gang i tankerne hos ham.

- Man ser, hvor skrøbelige, vi er, og man ser, at det, der er normalt i dag, kan ændre sig i morgen, og man kan ikke bare tage for givet, at tingene bliver ved med at være det samme. Alt forandrer sig, og det er en god lektie for os. I den sammenhæng kan vi intet, hvis ikke vi samarbejder. For det her handler ikke om os selv, det handler om os allesammen, siger han og tilføjer:

- Før har det været meget 'mig, mig, mig'. Nu er det for meget, og nu er vi nødt til at tage hensyn.

Vil koste økonomisk

- Kommer det til at have økonomiske konsekvenser for dig, at der er de her aflysninger?

- Det kommer til at koste samfundet mange penge. Jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne, det kan få. Vi må håbe, det ikke trækker ud, og at folk respekterer det, der er sat op. Hvis alle overholder det, begrænser vi risikoen, siger han og fortsætter:

- Jeg tror ikke på, at der er nogen, der ikke bliver berørt af den her situation økonomisk. Det kommer til at koste mig. Det har en pris, men man kan ikke skyde skylden over på andre. Det er bare op på hesten igen. Men man er virkelig sårbar i underholdningsbranchen, hvis der ikke kan komme folk.

Bubber forsøger derfor også at få det bedste ud af situationen i en tid, hvor alt er usikkert.

- Alt har fået begrænsninger, for du kan ikke noget. Jeg er for eksempel vinterbader, og der slutter man af med sauna. Nu er der ikke sauna. Man kan ikke de der ting, man plejer, hvis man skal forkæle sig selv. Det er som en golfferie uden bolde. Man kan heller ikke rejse. Alt er aflyst, og det er en meget mærkelig situation, som man ikke har prøvet før, siger han og fortsætter:

- Så jeg skal finde idéer til, hvad jeg ellers kan lave. Den anden dag satte jeg mig for at se en dokumentar, og der endte jeg med at sidde og se alle tre afsnit. Det er lang tid siden, at jeg har kværnet tre afsnit på stribe.

- Og så går Julie og jeg i gang med at øve til cirkus, men det er svært, når vi ikke har manege og lys og alle de her ting, men vi må få det bedste ud af det, siger han videre.