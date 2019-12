Uhelbredeligt syg af kræft: Sådan går det

Den tidligere minister og overborgmester Ritt Bjerregaard fik i 2015 konstateret kræft i endetarmen. I dag lever hun med visheden om, at hun er uhelbredeligt syg og derfor aldrig bliver erklæret rask.

Alligevel holder hun modet oppe og nyder livet i fulde drag.

Det forsikrede hun om, da Ekstra Bladet onsdag mødte hende til gallapremiere på filmen 'Cats' i Dagmar i København.

- Jeg har det godt. Min sygdom holder sig i ro, sagde hun og fortalte videre, at sygdommen fortsat vokser, men meget langsomt.

- Jeg har nogle metastaser i lungerne, og de vokser næsten ikke. Så det er sådan noget med en millimeter eller noget i den dur fra den ene skanning til den anden.

Ritt Bjerregaard på den røde løber torsdag. Foto: Anthon Unger

På trods af visheden om, at hun skal leve med sygdommen, til hun ikke er her mere, vælger hun at se positivt på situationen.

- De forsvinder ikke, så jeg lever med det, og lige nu lever jeg rigtig godt, sagde hun og fortsatte:

- Jeg har ikke lagt min kost om, men man tænker på sit immunforsvar og at opleve noget, der er dejligt og rart, som nu at gå ind og se sådan en film her, så man bliver i godt humør. Det tror jeg faktisk også hjælper på sådan en sygdom, sagde hun med et smil, inden hun fortsatte ind i salen med sin veninde for at se 'Cats'.