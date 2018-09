Uheldig radiovært: Første afbud i 15 år

Den populære radiovært Mads Steffensen har i de 15 år, han har stået for programmet 'Mads og Monopolet' på P4, ikke misset et eneste program.

I regn og sne, sol og kulde har han troligt siddet ved mikrofonen med et panel for at udrede hverdagens mysterier for lytterne.

Det vil sige - indtil nu.

I dag, lørdag, måtte han melde forfald, og det skyldes eftervirkningerne af et cykel-uheld forleden.

Den skæggede vært fortæller på Instagram ved ovenstående billede, at han ramte en kantsten lidt skævt med det resultat, at han fløj ud over styret.

'Jeg har brækket kravebenet og to ribben, og jeg dulmer smerterne med opiller og lidt morfin', skriver han.

Men afbuddet i dag betød dog ikke, at lytterne gik glip af 'Mads og Monopolet' Produceren havde fundet et ældre program, som blev bragt istedet for.

'Faktisk det mest lyttede i Monopolets 15-årige histyorie. Fra dengang vi besøgte Vejle Musikteater og Gintberg, Ida Auken og Rasted var i absolut topform', står der.

Mads Steffensen meddeler i samme opslag, at han satser på comeback næste lørdag.

'Dog med armen i slynge. Jeg skal bare restituere et par dage mere'.

Ekstra Bladet har ude held forsøgt at få en kommentar fra den uheldige radiovært.

