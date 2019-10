Uhyggeligt syn: Se Teiturs blodige gyserøjne

På Teitur Skoubos Instagram har man de seneste dage kunnet følge med i, hvordan 'Paradise Hotel'-vinderens øjne gradvist er blevet mere og mere røde.

- Det startede i fredags, hvor mit ene øje blev rødt. Da jeg så var i byen lørdag, blev det andet øje pludselig også rødt, og så er det faktisk eskaleret derfra, fortæller realitystjernen til Ekstra Bladet.

Realitystjerne skal fange forbrydere

Men hvis Teitur har gået med forhåbninger om, at problemet ville gå i sig selv, må han tro om. Øjnene er nemlig kun blevet endnu mere røde for hver dag, der er gået.

- Jeg ved ikke, hvad der sker med mine øjne. Det går i hvert fald ikke den rette vej, siger Teitur.

- Nu har jeg været til læge to gange og fået nogle øjendråber, men forhåbentlig får jeg lov til at komme til øjenlæge meget snart, så jeg ved, hvad der er sket med mine øjne.



Paradise Hotel-vinderen håber, at hans læge kan hjælpe ham med at opklare mysteriet om de blodrøde øjne. Privatfoto

Realitystjernen har fået rigtig mange kommentarer og spørgsmål omkring sine blodrøde øjne.

- Da jeg var i byen, var der mange, der spurgte, hvad der dog er sket med mig. Andre spurgte, om jeg gik rundt og røg hash, og så måtte jeg jo svare, at det gør jeg i hvert fald ikke. Andre troede, at jeg var ked af det, og at jeg gik rundt og græd, fortæller han.

I kølvandet på en store opmærksomhed og de mange kommentarer har Teitur nu taget en beslutning.

- Jeg holder mig indendørs nu Jeg vil simpelthen ikke gå ud med de her øjne.

Teitur må finde sig i adskillige drillerier fra sine paradiso-venner. Foto: Privat

Selvom Teitur er godt træt af at rende rundt med røde øjne, har det ikke stoppet hans to venner Lenny Pihl og Jonass Jannec i at drille færingen. De har nemlig skrevet, at forklaringen på Teiturs gyserøjne er, at han har fået klamydia i øjnene.

Og det er færingen jævnt utilfreds med:

- De er nogle fucking idioter! Min indbakke er spammet, og nu tror alle, at jeg har klamydia i øjnene.

- Er du sikker på, at det ikke er klamydia?

- Det håber jeg sgu ikke! Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men alle synes åbenbart, at det er virkelig sjovt at drille mig med det. Men jeg skal nok få hævn, og jeg glæder mig, siger den færøske paradiso.