Ulf Pilgaard forelsket

På søndag fylder Ulf Pilgaard 80 år, og den populære skuespiller har allerede fået en rigtig dejlig gave.

Pilgaard er forelsket og har fået en kæreste. Det fortæller han til Billed Bladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han den gode nyhed.

- Ja, det er skam rigtig nok. Men vi tager det meget stille og roligt, og jeg er jo ret privat, så jeg vil helst ikke sige så meget om det, siger Ulf Pilgaard til Ekstra Bladet.

Hvordan parret mødtes, vil søndagens fødselar gerne holde for sig selv, men at hun hedder Annette og er 55 år, vil han gerne fortælle.

- Det er heller ingen hemmelighed, at hun er sygeplejerske, siger han.

Ulf klar til ny kærlighed

Parret er ikke flyttet sammen - faktisk bor de i hver deres ende af landet. Ulf Pilgaard bor i Hellerup nord for København, mens Annette bor i Jylland.

- Ja, hun har sit eget rækkehus nord for Aarhus. Og det er faktisk meget sjovt. Vi er født meget tæt på hinanden. Det er der, de gode mennesker kommer fra, griner han.

Parret ses, når der er tid til det - og det kan knibe lidt for Ulf Pilgaard, der i den grad er still going strong.

- Det lyder måske vildt, men trods corona har jeg rasende travlt. I aften skal jeg ud og holde foredrag. Det gør jeg en del. Så vi ses, når det passer. Jeg er jo vant til at være alene og det har jeg det bestemt ikke dårligt med, siger han.

Ulf Pilgaard var i 46 år sammen med sin hustru, Gitte. Hun døde i 2016 af den uhelbredelige sygdom Huntingtons chorea.

Ulf Pilgaards runde dag skal på søndag fejres så godt, det overhovedet kan lade sig gøre trods corona. Han skal have masser af gæster - trods alle myndighedernes coronarestriktioner.

- Alt er nøje tilrettelagt. Vi bliver ikke flere end ti på noget tidspunkt, men jeg tror, der kommer ni hold gæster til reception. Alle skal sidde ned. Vi går meget op i, at alt bliver overholdt, garanterer Ulf Pilgaard.