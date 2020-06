Ulven Peter: Jeg er knust

Desværre gik det ikke mellem den tidligere realitystjerne og bloggeren Sabrina - men nu mener ulven, at det er tid til at komme videre

Det var en lykkelig Peter Birch, der for en måned siden fortalte, at han var forelsket i den smukke modeblogger Sabrina Sau.

Til Ekstra Bladet udtalte 'ulven' Peter, at de to datede, men det afviste Sabrina et par timer senere.

Se også: Nu taler Sabrina: - Vi er ikke sammen

De to var ifølge hende bare venner, der så hinanden, selvom den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager var meget forelsket i moderen til en fra Odense.

Men nu er ses de to altså ikke engang længere.

Det deler Peter Birch på Instagram, hvor han skriver: 'Nyt spændende projekt på vej... Dejligt med en partner igennem så mange år, når kærligheden ikke går'.

Se også: Smaskforelsket i 11 år yngre kvinde

Til Ekstra Bladet uddyber han, hvad der gik galt mellem de to.

- Den gik desværre ikke. Jeg prøvede. Hun var en skidesød pige, det passede bare ikke ind i hendes liv at have mig som kæreste. Man kan jo ikke blive ved med at prøve. Jeg prøvede i lang tid. Nu er det videre. Nu gider jeg ikke mere, fortæller han.

Det er ikke lige nu, at de to er gået fra hinanden, men det er først nu, han føler sig klar til at tale om det.

- Jeg er knust. Men det er ikke sket i dag, det er bare først nu, jeg er parat til at melde det ud.

Tænkte for meget

For Peter Birch har det været vigtigt at holde sig i gang, efter det ikke gik mellem ham og Sabrina.

- Jeg har bare arbejdet. Jeg har hele tiden skulle lave noget. Ses med venner eller noget andet. Hvis jeg sad stille, tænkte jeg på hende.

Han forklarer, at de to ikke er uvenner, men at det er svært for ham at sige, hvordan det ser ud med fremtiden for de to.

- Det er ikke til at sige, om vi skal være venner som sådan. Det ville jo være svært at høre om, hvis hun fandt en ny kæreste. Så lige nu skriver vi sammen, og vi taler lidt. Men det ebber nok ud af sig selv. Det er svært for mig, for jeg var forelsket i hende.

Lige nu er det heller ikke så vigtigt for Peter at lede efter kærligheden på ny.

- Det kommer, når det kommer. Pludselig står hun der jo, og så er hun en rigtig sød pige. Men det hele var sgu lidt lettere, da man var 20. Der blev man kærester med det samme, lyder det med et grin.

Hvad Peter Birchs hemmelige projekt er, vil han ikke ud med.

- Det holder vi helt for os selv, siger han.

Ikke sammen

Sabrina Sau bekræfter over for Ekstra Bladet, at de to ikke ses mere.

- Nu var det jo mig, der tog beslutningen. Jeg syntes bare, vi skulle være venner.

Hun vil ikke komme ind på præcist, hvorfor de ikke er et par.

- Vi skal i hvert fald ikke være sammen. Han må da gerne tjekke op på mig, når jeg er i København. Men det er jeg sjældent, lyder det kortfattet.