Ulven Peter opgiver at få Amalie

Amalie aflyste en fællestur til Los Angeles - det kostede muligheden for et kæreste-forhold

Amalie Szigethys gamle kæreste, Peter Birch, har nu opgivet at vinde hende tilbage.

Det luftede han ellers ønsket om sidst på året i et Instagram-opslag, som førte til spekulationer om, at de var ved at finde sammen igen.

Peter Birch gjorde endog opmærksom på at han gerne ville have børn med Amalie, men bortset fra, at divaen bekræftede, at de var gode venner, og at de havde set hinanden, skete der ikke rigtigt de fremskridt, som Peter Birch drømte om.

Det var ikke blevet meget bedre i januar. Venner og møder. Fint nok. Men ingen romantik.

Peter Birch lod dog forstå, at han var klar til at vente på Amalie.

Det her har Ulven så opgivet. Privatfotolie

Det skulle en fælles-tur i 14 dage til Los Angeles råde bod på, men turen blev aldrig til noget.

Amalie aflyste den i sidste øjeblik, og så stod Peter Birch med de bristede drømme.

- Så gider jeg ikke mere. Alt det kaos er bare for meget, siger Peter Birch til Ekstra Bladet.

- Er du trist over det?

- Nej, tværtimod.

Amalie taler ud: Tænker stadig på Peter

Peter og Amalie da de var kærester i første omgang. Foto: Anthon Unger

- Hvor tæt var I egentlig på at blive kærester igen?

- Jeg ved det ikke rigtigt. Er ikke helt klar over, hvad der skete. Men vi er ikke uvenner. Vi har bare fundet ud af, at det ikke skulle være sådan. Vi lever bare to forskellige liv.

- Er du single for tiden?

- Ja, men jeg skriver meget intenst med én. Det spiller nok også en rolle i, at jeg nu har droppet Amalie.

- Vil du afsløre, hvem det er?

- Nej, nej - så slår hun mig ihjel, lyder det med påtaget skræk fra 'Ulven'.

Amalie tager Peters beslutnig med knusende ro. Foto: TV3

Realityportalen, som breakede denne historie, har også talt med Amalie om den nye situation med Peter Birch.

Hun tager nu ikke hans beslutning alt for tungt.

- Jamen, det er da helt i orden. Jeg har ingen kommentarer overhovedet. Andet, end at han må have alt godt i sit liv', siger Amalie til Realityportalen.