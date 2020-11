Ulven Peter vender tilbage

Snart kan man igen se Peter Birch i sit tv. Han er nemlig i gang med optage til et tv-program

Hvis du er en af dem, der har savnet Ulven Peter i dit tv, er der gode nyheder til dig.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder er nemlig lige nu i gang med at optage til et nyt tv-program.

Det bekræfter Peter Birch over for Ekstra Bladet.

- Ja, det er rigtigt, jeg er i gang med at lave noget tv, lyder det.

Kage afslørede planer

Den tidligere realitystjerne må dog ikke sige noget, om det kommende program, og det var da også en tilfældighed, at det lige blev opdaget.

Peter havde nemlig fødselsdag forleden, hvor han lagde et billede ud på sin Instagram af en kagemand, hvor der stod 'Ulven Peter 37 år'.

Til billedet skrev han: 'Laver TV. Fik denne flotte kage af produktionen', hvorefter han takkede for alle lykønskningerne.

- Jeg kan jo ikke sige noget om det og grunden til, jeg lagde det op, det var jo fordi, at jeg havde fødselsdag, så jeg havde fået lov at smide et billede op af produktionen, lyder det.

Han kan dog godt afsløre, at programmet er planlagt til at komme ud snart.

- Det kommer allerede i foråret, regner jeg med, men man ved jo aldrig i disse tider, lyder det.

Sidste gang Peter lavede tv var tilbage i 2012, hvor han medvirkede i 'Amalies verden'.

