Ulykkelig Linse: Har kun set Mikkels søn én gang - i Bilka

Tidligere på året afslørede 'Familien fra Bryggen'-stjernen Geggo over for Realityportalen.dk., at der er opstået uvenskab i Kessler-familien, og at hun og Cengiz derfor ikke længere har kontakt til Geggos onkel, Mikkel Kessler.

Der er kold luft mellem Linse og Mikkel. Foto: Lars Poulsen

Geggo ville dog ikke afsløre, præcis hvorfor der er opstået kold luft i familien.

- Jeg kan fortælle, at det er dem, der ikke vil tale med os, og at det er sket meget pludseligt. Jeg vil ikke fortælle hvorfor, fordi det vil skabe en masse hate imod dem, fordi grunden er så, ja, faktisk tragikomisk, fortalte hun i den sammenhæng til mediet.

Siden da har Linse Kessler flere gange afvist, at der også skulle være kold luft imellem hende og Mikkel Kessler. Også selvom Linse og Mikkel Kessler tilbage i maj annoncerede, at de valgte at aflyse alle deres planlagte fælles foredrag.

Men i et interview med Her&Nu fortæller Linse Kessler nu ærligt, at hun og Mikkel Kessler lige nu slet ikke er på talefod som konsekvens af familiestriden.

Her ses Linse og Mikkel sammen til en begravelse i 2017. Foto: Mogens Flindt

Det har især fået konsekvenser for Linse Kesslers relationen til broderens børn.

- Jeg måtte selv opdage, at han havde fået sin søn, Helios. Jeg var jo til Geggos bryllup om lørdagen og skrev en besked til ham: 'Du mangler virkelig'. Så opdagede jeg på Instagram, at de allerede fredag havde fået deres søn. Jeg vidste det slet ikke. Den sad lige i hjertet. Alle ved, at jeg elsker de unger, siger hun til Her&Nu og fortæller videre:

- Jeg har kun mødt Helios én gang. Tilfældigt i Bilka. Jeg fik krammet ungerne og sagt hej. Det var jeg glad for.

- Jeg dør af kræft

Linse Kessler og hendes bror, Mikkel Kessler, har ikke længere kontakt. Foto: Jonas Olufson

Savner sin bror

Linse Kessler lægger da heller ikke skjul på, at hun savner Mikkel Kessler og hans børn enormt meget.

- Jeg savner min bror og hans børn sindssygt meget. Jeg stemmer mange gange på ham hver fredag, når jeg ser 'Vild med dans'. Det gør Geggo også. Vi elsker jo Mikkel og hans børn, siger Linse Kessler og understreger, at hun tror og håber på, at de med tiden bliver gode venner igen.

Ifølge Linse Kessler var hun som konsekvens af uvenskabet ikke inviteret til Helios' barnedåb, og Mikkel Kessler var heller ikke med, da halvdelen af deres mors aske blev spredt i England sidste år.

Ekstra Bladet har gentagne gange i den seneste tid forsøgt at få en kommentar til familie striden af både Linse og Mikkel Kessler, men ingen af dem har ønsket at kommentere sagen yderligere.