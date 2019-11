Umut i voldsomt angreb efter chok-exit

Umut Sakayra sætter nu ord på sit exit fra 'Vild med dans' for første gang, siden han offentliggjorde sin beslutning om at forlade programmet

Mandag aften gæstede den kendte kok Umut Sakarya 'Go' aften LIVE' på TV2, og forud for programmet mødte Ekstra Bladet ham foran studierne i Tivoli.

Her var han dog ikke meget for at tale om sit pludselige exit fra 'Vild med dans', da Ekstra Bladet spurgte, om han havde lyst til at give et interview efter sin deltagelse i TV2-programmet.

- Jeg tror ikke, jeg har lyst til at sige noget. Jeg skal ind og sige en hel masse. I kan bare tage det fra, hvad jeg siger her, sagde han kortfattet, men fik dog alligevel sat et par ord på, hvordan de sidste dage har været:

- Det har ikke været så vildt. Jeg har sovet en hel masse. Det har fandeme været rart. Nu skal jeg til Odense og have styr på den forretning, jeg har åbnet der. Den er bare eksploderet. I fredags var der 19 tjenere på arbejde, sagde han med et grin, inden han fortsatte ind i studiet.

Her satte han mange flere ord på sit pludselige exit fra programmet.

- Jeg er meget mere lettet. Lidt ked af, at jeg ikke skal være med mere. Jeg fortryder det ikke. Jeg tror, det var det rigtige at gøre, og jeg har tænkt over det i lang tid. Det var pissefedt at være med. At danse og Jenna var så fantastisk, men det blev bare for meget. Hvis jeg er med i noget, hvor jeg ikke længere føler mig tryg, og det ikke er sjovt, så kommer jeg til at fremstå som en, der er negativ, siger han i 'Go' aften LIVE'.

- Jeg er også lidt skuffet og skuffet over mig selv, fordi jeg følte, at jeg satte mig i den her situation uden at tænke over alle de kommentarer, der ville komme. Jeg tænkte bare, at jeg ville lære at danse, men det fik jeg ikke lov til, siger han videre i programmet.

Umut Sakayra og Jenna Bagge fik i ugevis kritik for, at de blev ved med at gå videre i dansekonkurrencen trods dårlige karakterer. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Her fortæller han, at han tog beslutningen om at trække sig tirsdag i sidste uge, da han så en grim besked på Instagram.

- For tre uger siden blev vi (Umut og TV2, red.) enige om, at jeg skulle lade være med at læse flere kommentarer, fordi der er ingen grund til, at jeg skulle gå og blive påvirket af det. For det påvirker en. Det koger over for mig, da der kom kommentarer om, at mine forretninger var klamme, og at mine gæster var klamme, da jeg skulle slå et opslag op på 'Vild med dans'' hjemmeside. Det blev for meget for mig, når jeg har knoklet så meget for mit erhverv. Det er mit hjertebarn, siger han videre i 'Go' aften LIVE'.

Ifølge Umut Sakarya forsøgte han at ignorere kommentarerne og skubbe det fra sig, men uden held.

- Jeg har bare været oppe og danse i et tv-program, og det overrasker mig, at folk kan sidde derhjemme og hidse sig så meget op. Det synes jeg er for voldsomt.

I 'Go' aften LIVE' sender han også en kærlig hilsen til alle de danskere, der har støttet ham og sendt ham kærlige hilsner efter det pludselige exit. Han erkender da også, at han ærgrer sig over, at han ikke længere er en del af programmet, og at han tror på, at han kunne være nået hele vejen til finalen.

I DR-programmet 'Shitstorm' på P1 kom Umut Sakarya lørdag desuden med et voldsomt modsvar til 'Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewald, som under fredagens 'Vild med dans' fortalte til Ritzau, at hun blandt andet fandt det uprofessionelt, at han valgte at trække sig fra programmet.

'Jeg læste den i går (Sarah Grünewalds kommentar, red.), og så tænkte jeg på, hvis hun nu gik flot klædt og blev voldtaget, om det så var, fordi hun opfordrede folk til det', siger han i radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og uddyber:

- Det er simpelthen så meningsløst et argument at komme med, fortsatte han.