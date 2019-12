Umut trækker stikket

Umut Sakarya har haft meget at se til i 2019, og inden længe trækker han helt stikket i to uger

2019 har budt på op- og nedture for 29-årige Umut Sakarya, der for alvor har fået sit navn slået fast i danskernes bevidsthed.

Især deltagelsen i 'Vild med dans' gjorde ham til et kendt ansigt, og kendiskokken delte vandene, indtil han selv valgte at sætte en stopper for sin deltagelse midt i sæsonen. Årsagen var tonen på de sociale medier, hvor både Umut og hans restauranter blev svinet til.

Nu har Umut Sakarya fået det hele lidt på afstand, og han er kommet ovenpå igen. Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham forud for TV2-showet 'De største øjeblikke'.

Nu glæder han sig dog til at trække stikket helt og slappe af resten af 2019, hvor han har haft meget at se til.

- Det går fint nu. Jeg går bare og venter på, at vi kan lukke restauranterne ned og holde juleferie. Det gør vi på lørdag. Alle fire bliver lukket ned, og så holder vi to ugers ferie. Det bliver så fedt, siger han.

- Vi lukker altid ned fem uger om sommeren og to uger om vinteren. Det aftalte vi, inden vi gik i gang (med restauranterne, red.), for ellers dør man. Så det er det eneste, jeg går og venter på.

Og der skal slappes helt af efter på lørdag, slår han fast.

- Jeg skal bare ligge med slukket telefon. Jeg har ikke aftalt noget med nogen. Jeg skal bare lave intet, siger Umut.

Mere kærlighed

Og noget tyder på, at det er med god grund, at han nu trækker stikket. Umut får nemlig også rigtig travlt i 2020.

- Jeg ser frem til alt. For meget af alt. Jeg er næsten fuldt booket i det næste halve år, siger kokken, der dog ikke umiddelbart har planer om at åbne flere restauranter i den nærmeste fremtid.

Umut Sakarya fortæller, at det generelt er alt andet end negative reaktioner, der er kommet, efter han trak sig fra 'Vild med dans'. Det kan han især mærke, når han laver mad på tv.

- Jeg kan mærke, at der er kommet en ekstra interesse og mere kærlighed. Jeg tror også, at det er meget godt for de folk, der ikke kendte mig før 'Vild med dans', at de kan se, at jeg er kok og faktisk kan noget. At jeg ikke bare er en eller anden tilfældig realitytype, der har suttet pik for at komme på tv, siger han.

TV2 sender 'De største øjeblikke' 30. december klokken 20.00.

