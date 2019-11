Umuts største brandert: Sked i haven og blev vækket af politiet

Mange har på et tidspunkt i deres liv prøvet at blive bevidstløs berusede i et sådant omfang, at de ikke kunne stå op, men det er de færreste, der fortæller ærligt om det på landsdækkende tv.

Det er dog hvad kendiskok og 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya gør i søndagens udgave af talkshowet 'Riising late night' hvor han er gæst sammen med Uffe 'Champen' Holm.

Her lægger en ærlig Umut kortene på bordet og fortæller hvad der skete, den gang han var 16 år og drak vodka sammen med nogle russere. Det kunne han ikke holde til, og selvom taxituren hjem ikke forløb uden problemer, er det intet i forhold til hvad der skete, da den stangvisne, 16-årige Umut skulle ind af døren og møde sin mor.

