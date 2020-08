Underskud for tiende år i træk

Tiende gang var ikke lykkens gang for Mai Manniche og hendes smykkeforretning.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra JEWLSCPH ApS, hvor Mai Manniche ejer 70 procent, mens hendes forældre, Vibeke Manniche og Peter Riis Hansen, tilsammen ejer de sidste 30 procent.

I 2019 kom virksomheden nemlig igen ud med et underskud, og dermed er det stadig kun i firmaets første år - 2009 - at man formåede at tjene penge.

Minus 529.214 viser bundlinjen i det nye regnskab, hvilket dog er et mindre underskud end i 2018, hvor virksomheden tabte 810.619 kroner.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter til blandt andet varekøb og udgifter til lokaler - blev mere et halveret i 2019 i forhold til året før.

179.142 kroner endte beløbet på, mens det i 2018 var 379.442 kroner. Da det ikke er muligt at se, hvad der gemmer sig bag bruttofortjenesten, er det dog ikke til at se, om årsagen var stigende udgifter eller faldende indtægter - eller begge dele.

Årsagen til det formindskede underskud skal i stedet findes i, at JEWLSCPH har sænket lønudgifterne i 2019, hvor man betalte en løn på 522.580 kroner mod 1.019.726 kroner i 2018. Antallet af ansatte faldt ifølge regnskabet fra fire til to i den periode.

Underskuddet i egenkapitalen fortsætter med at vokse. Minus 3.437.193 kroner lyder beløbet nu på.

'Fint tilfreds'

I årsrapporten udtrykker ledelsen - altså Mai Manniche - sin utilfredshed med resultatet.

'Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for utilfredstillende,' lyder det.

Men det er ikke samme melding, Ekstra Bladet får, da vi får kontakt til Mai Manniche via sms.

'Ift. vores regnskab er jeg godt tilfreds, da det er en markant fremgang fra året tidligere. Så vores strategi har virket, og jeg forventer fortsat fremgang,' skriver smykkedesigneren.

Hun ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvorvidt den faldende bruttofortjeneste er et udtryk for, at man har haft flere udgifter eller færre indtægter.

'Regnskabet viser fremgang, og det er for os hovedårsagen,' lyder svaret, da Mai Manniche bliver spurgt til det.

Mai Manniches mor, Vibeke, ejer 20 procent af smykkefirmaet. Foto: Anthon Unger

Tror på overskud

'Nu er det tiende år i træk med underskud. Tror I stadig på, at I kan skabe overskud - og hvornår håber I i så fald på at gå i plus?'

'Vores klare forventning er at gå i plus og regner med det i indeværende år. Behøver jeg sige, at vi selvfølgelig knokler hårdt på hver dag - og glæder os over den markant stigende interesse for og kendskabet til vores ægte smykker,' skriver hun.

'Det vil altså sige, at I ikke forventer, at coronakrisen kommer til at påvirke jeres indtjening i 2020?'

'Selvfølgelig påvirker corona os som resten af samfundet, men vi forventer fortsat fremgang. Jeg har ikke yderligere.'

Ekstra Bladet har desuden spurgt, hvor længe JEWLSCPH kan fortsætte med at eksistere, hvis Mai Manniches forventninger ikke bliver opfyldt, og der fortsætter med at være underskud i fremtiden. Det ønsker hun dog ikke at kommentere på.

