Undrede du dig også: Derfor smed de pludselig tøjet på Smukfest

Der var udsigt til mere bar hud end normalt på Udsigten på Smukfest fredag aften. På festivalens nye tale-scene var det et helt særligt kropssprog, er blev brugt. Der var tale om direkte strip, da seks mænd pludselig smed tøjet foran publikum.

Ekstra Bladet kan afsløre, hvad baggrunden er for det pikante indslag på årets festival i bøgeskoven ved Skanderborg - og hvad danseren Silas Holst, der også var på scenen, har med sagen at gøre.

- Jeg er ved at lave et nyt spændende program med de her mænd, som snart bliver sendt på tv. Og jeg glæder mig, siger Silas Holst til Ekstra Bladet.

De seks strippende herrer på Smukfest medvirker alle i det nye tv-program, der bliver sendt på TV3 i løbet af efteråret. Til fælles for gutterne, der er fra starten af 20'erne til midt i 50'erne, er, at de ikke ejer selvværd og selvtillid.

Solid mandestrip på Smukfest. Foto: Per Lange

Se også: Silas Holst afslører: Er blevet kæreste med 'Paradise'-fyr

I løbet af 'Vi er bare mænd', som programmet hedder, skal Silas Holst forsøge at få de seks mænd til at tro på sig selv og ikke længere have det som vigtigste mission at gå i et med tapetet.

Stripshowet på Smukfest er en af de tests, som Silas Holst udsætter deltagerne for i kampen for at få banket noget selvtillid ind i dem.

Hvad de seks mænd ellers bliver udsat for i løbet af programmet, vil Silas Holst ikke ud med.

- Det må vi se, siger danseren, der dog godt vil sætte et par ord på, hvorfor det netop er ham, der er coach på programmet.

- Jeg har selv kæmpet med selvtilliden og gør det stadig, så jeg har helt sikkert noget erfaring, vi kan dele.

Se også: Nyskilte Silas Holst: Slut med røg og alkohol

Silas Holst har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvordan han blev mobbet som barn i skolen så hans selvtillid blev så smadret, at han stadig lider under det.

- Men ikke når jeg er på dansegulvet, for der ved at jeg, at jeg er noget og kan noget, sagde han 2014.