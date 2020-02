Undrer du dig også? 'Anden'-skrabelod til salg

Siden slutningen af 2019 har danskerne haft mulighed for at købe 'Stewart Stardust'-skrabelodder fra Danske Spil

Anders 'Anden' Matthesen er normalt ikke en komiker, man forbinder med reklamer af nogen art.

Ikke desto mindre har Danske Spil siden december haft et 'Stewart Stardust'-skrabelod til salg, hvor man både kan score milliongevinst og en guld-knallert.

Den fordrukne eks-sømand Stewart har været en af Anders Matthesens mest populære skabninger, siden han første gang så dagens lys i showet 'Fra ende til Anden' i 1999.

Foruden chancen for en milliongevinst, har Stewart Stardust også sat en guld-knallert på højkant. Foto: Peter Sloth

'Ikke reklame'

Da Ekstra Bladet kontakter Anders Matthesen for at høre, hvordan den ellers så reklame-sky komikers karakter er endt hos en spiludbyder, bliver vi henvist til hans hustru og manager, Cemille Matthesen.

Hun gør det hurtigt klart, at der ikke er tale om et reklamefremstød, men derimod et merchandise-produkt på lige fod med eksempelvis Stewart Stardust-bamse.

- Det er ikke en reklame for andre virksomheder, det er vores eget skrabelod hos Danske Spil, siger hun og uddyber:

- Hvis vi laver en T-shirt og sælger den i merchandise-boden, når vi er på turné, så står der jo også 'Fruit of the Loom' (navn på tøjfirma, red.) eller noget andet i nakken på den. Sådan er det jo. Når vi trykker en DVD, står der jo også DVD-et-eller-andet på skiven.

'Det er uændret'

Cemille Matthesen ønsker ikke at uddybe, hvordan aftalen er kommet i stand, men gør det klart, at det er Anders Matthesen, der tjener på salget af skrabelodderne.

- Danske Spil tjener selvfølgelig også noget, fordi vi har brugt deres distributionskanal. Ligesom når man laver en 'Ternet Ninja'-bamse og sælger den i en eller anden butik. Hvis man sælger en DVD i Fona, tjener de selvfølgelig også penge på det, forklarer hun.

- Aftalen med Danske Spil er netop, at Anders ikke vil lave reklame for dem. Så det er lige præcis, som det altid har været.

Man kommer altså ikke til at se 'Anden' optræde i primetime-reklameblokke foreløbigt.

- Holdningen er skam stadig den samme, som den altid har været. Danske Spil ville netop gerne have haft os til at lave noget reklame, hvor vi sagde: 'Det gør vi jo ikke'. Det er uændret, fastslår Cemille Matthesen.