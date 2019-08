Ung kendis tiltalt for voldtægt

En ung, offentlig person er tiltalt for at have forulempet en sovende kvinde i en lejlighed i København i sommer.

Det fremgår af anklageskriftet, som Se og Hør har fået aktindsigt i.

Kvinden var påvirket af alkohol i sådan grad, at hun i kombinationen med træthed var sovende og muligvis bevidstløs.

Gnubbede penis

Nærmere bestemt fandt episoden sted 16. juni langt ud på natten mellem klokken 3.30 og syv.

Ifølge tiltalen lagde tiltalte, en mand i 20'erne, sig tæt ind til kvinden.

Han gnubbede sig op ad hende, så hun kunne mærke hans stive lem.

Sover du?

Angiveligt tog tiltalte også på kvindens bryst og andre steder på kroppen, uden hun ikke svarede på hans spørgsmål om, hvorvidt hun sov.

Den tiltalte førte angiveligt også kvindens hånd ned til sin penis for at 'manipulere sin penis til sædafgang', som det ifølge ugebladet beskrives i tiltalen.

Ungdomsstjernen er tiltalt efter straffelovens paragraf 216, stk. 1, nr. 2, om voldtægt.

Tiltalt for forsøg

Det kan give op til otte års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Desuden er han subsidiært tiltalt efter straffelovens paragraf 21 om forsøg på voldtægt.

Der er navneforbud i sagen, hvilket forbyder omtale af tiltaltes navn.

Tiltaltes advokat, Rune Berggren Brøndal Pedersen, oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient afviser anklagerne.

- Jeg kan oplyse, at han nægter sig skyldig. Det hele er én stor misforståelse, og det kommer til at fremgå tydeligt, når sagen har været behandlet i byretten, og forklaringerne er kommet frem, siger advokaten.

- Én stor misforståelse. Kan du uddybe det nærmere?

- Nej, det er følsomt stof, og det er klart, at min klient ikke har interesse i meget opmærksomhed på sagen, så jeg vil helst lade være med at give anledning til for mange spekulationer. Jeg kan bare sige, at han skal nok blive frifundet, siger han.

- Det fremgår af anklageskriftet, at hun var sovende og muligvis bevidstløs. Hvad er detaljerne så baseret på?

- Det var hun ikke. Men det kommer frem, slutter han af.