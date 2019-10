Upassende: 14-årige piger skriver frækt

Helt unge piger skriver til 'Ex on the Beach'-deltageren Søren Nygaard. Her lover de blandt andet, at de ikke siger det til nogen, hvis han vil mødes med dem

19-årige Søren Nygaard er ny deltager i 'Ex on the Beach', og den 19-årige jyde har allerede mærket populariteten.

På Instagram er følgeanmodningerne begyndt at ryge i hans retning, og indbakken fyldes med beskeder fra både mænd og kvinder, drenge og piger.

I den forbindelse er der én ting, som har overrasket ham meget. Det fortalte han, da han sammen med Katrine Egebak gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Det har jeg også snakket med René (fra programmet, red.) om, at der er mange på 14-15 år, der skriver til en med nogle ting, de måske ikke burde skrive, siger Søren Nygaard.

- Det er sådan noget, om man har lyst til at ses med dem, og at de nok skal love, at de ikke siger det til nogen. Der går jeg altså ind og sletter dem, fortsætter han.

Han indrømmer blankt, at det chokerer ham en smule. For han har svært ved selv at forstå tankegangen.

- Det er lidt mærkeligt, for nu har jeg jo ikke selv været en pige på 14 - nogensinde - men da jeg var i den alder, kunne jeg aldrig finde på at skrive til folk på den måde, siger han.

Se interviewet med Søren Nygaard i videoen over artiklen hvor han også fortæller om, hvorvidt han har overvejet at skrive til de unge pigers forældre for at fortælle dem, hvad deres døtre laver.

