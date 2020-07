Ups! - Det er en kæmpe brøler

Caroline Godrim og Mathias Severinsen fandt kærligheden under deres deltagelse i den første sæson af 'Ex on the Beach' herhjemme.

Efter de kom hjem, flyttede de hurtigt sammen, og sammen fik de siden sønnen Oliver.

Netop livet som førstegangsforældre kan man følge i den nye dokumentarserie 'Fra fame til familie' på Dplay, som havde premiere søndag. Her kan man følge Caroline Godrims og Mathias Severinsens liv som kærester og forældre til lille Oliver og alle de udfordringer, der følger med, når man bliver forældre for første gang.

Der er dog bare et problem ved det.

Inden programmets premiere har de to valgt at gå fra hinanden. Og netop timingen er derfor ikke helt optimal, lyder det enstemmigt fra parret.

- Det er fandeme ikke optimalt. Det er sgu en kæmpe brøler, men sådan er det, siger Mathias Severinsen med et grin.

- Men jeg håber, at man, når man ser det, ikke tænker over den del - at vi ikke er sammen mere. Vi er gået fra hinanden som gode venner. Jeg synes, traileren er sygt god, hvis altså vi var kærester, men nu er det så akavet, siger han med et grin og fortsætter:

- Forhåbentlig kan man stadig lære af programmet, og andre kan måske se sig selv i vores liv og tænke, at hvis vi kan klare det, så kan de fandeme også.

Også Caroline Godrim er ærgerlig over, at programmet får en lidt anderledes start end planlagt.

- Det bliver helt sikkert underligt at se det, når nu vi ikke er kærester. Der er mange minder og følelser blandet ind i det. Men på den måde er det nok også meget godt, at premieren ligger nu, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- For hvis det kom senere, ville det være noget værre noget. Vi er jo allerede begyndt at se andre, så på den måde er det fint, at det kommer ud, og at vi får det overstået. Jeg glæder mig da også til at se Oliver i fjernsynet og til at se, hvor meget han har udviklet sig. Det bliver hyggeligt at have optagelserne til programmet senere i hans liv, så jeg fortryder bestemt ikke, at vi har lavet programmet, selvom det ikke ender, som vi havde troet.

Caroline og Mathias er den dag i dag stadig gode venner, men de tror ikke på, at de finder sammen igen. Foto: Olivia Loftlund

Glade for beslutningen

Selvom Mathias og Caroline er ærgerlige over, at programmet får et lidt andet udgangspunkt end planlagt, er begge overbeviste om, at det var den rigtige beslutning at gå fra hinanden.

- Det går rigtig, rigtig godt. Jeg er mega glad. Jeg hviler meget mere i mig selv nu. Jeg har fået et rækkehus, som jeg flytter ud i snart sammen med Oliver, lyder det fra Caroline Godrim, som lige nu stadig bor sammen med Mathias Severinsen til trods for, at de ikke længere er kærester.

- Vi kan stadig godt snakke sammen, og det er fint. Men det har været den helt rigtige beslutning, og jeg er glad og lettet. Der skal virkelig ske noget sindssygt, hvis jeg pludselig skal fortryde det.

Siden det er blevet offentligt kendt, at de to er gået fra hinanden, er det ifølge Caroline Godrim væltet ind med henvendelser til hende.

- Jeg har fået mange tilbud, og det går godt på den front. Jeg prøver at slappe af, så jeg vil ikke forhaste noget på den front. Der går lang tid, før jeg har lyst til at introducere Oliver for en ny, men det går godt på datingfronten.

En lignende melding kommer fra Mathias Severinsen:

- Det var den rigtige beslutning at gå fra hinanden. Jeg har det skidegodt. Jeg hygger mig, jeg er mig selv, og jeg passer mig selv og Oliver. Jeg prøver bare at være en så god far som muligt, og alt mit fokus er rettet mod Oliver, siger Mathias Severinsen og fortsætter:

- Caroline og jeg kommer ikke til at finde sammen igen. Vi kommer til at være venner og have et forhold til hinanden, hvor vi er forældre og tænker på Olivers bedste. Vi bor stadig sammen, og det er ikke det mest optimale. Men vi hader på ingen måde hinanden, og vi er enige om, at det vigtigste er Oliver, og det vil det altid være for mig, indtil jeg stiller træskoene.

Ifølge det tidligere tv-par vil de i fremtiden have deres søn, Oliver, på skift.

'Fra fame til familie' kan ses på Dplay.