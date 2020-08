Usædvanlig pengeregn

- Danmark dør uden et rigt og professionelt kulturliv.

Sådan lyder det fra Wilhelm Hansen Fondens formand, Bjørn Bredal, som derfor uddeler 20 særlige hæderslegater i år.

Normalt uddeles der blot en håndfuld priser, men i år er modtagerfeltet udvidet, for hæderslegaterne går i år til 20 forbilleder inden for kulturlivet, som er til inspiration og opmuntring for andre kunstnere og for publikum.

Det sker i en svær tid for kulturlivet, oplyser Wilhelm Hansen Fonden i en pressemeddelelse.

Ud af de 20 modtagere, som modtager et hæderslegat a 75.000 kroner hver, finder man blandt andre skuespilleren Jens Albinus, som de senere år har udmærket sig som teaterchef på Husets Teater på Vesterbro i København.

Foran kameraet er den 55-årige prisvindende skuespiller især kendt for sin hovedrolle i krimi-odysséen 'Ørnen', sin rolle i Lars von Triers dogmedrama 'Idioterne' og fra den verdenskendte successerie 'Borgen'.

Fornemt selskab

Blandt de øvrige modtagere af hæderslegatet finder man blandt andre instruktør og teaterchef Christian Lollike, mezzosopran Andrea Pellegrini og dramatikeren Anna Bro, der er gift med den danske 'Game of Thrones'-stjerne Pilou Asbæk.

Blandt tidligere modtagere af priser fra Wilhelm Hansen Fonden finder man den nyligt afdøde komponist Bent Fabricius-Bjerre, revydronningen Lisbet Dahl, skuespillerinden Birthe Neumann, sangerinden Annisette Koppel og musikeren C.V. Jørgensen.

Priserne bliver uddelt ved et arrangement på Børsen i København den 29. oktober.

Det har ikke være muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Jens Albinus.