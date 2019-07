'Usmageligt': Realitystjerne lagt for had

Hvad siger du til et lån med over 700 procent i rente? 'Paradise'-Lenny synes selv, det er 'fucking genialt'

Realitystjernen Lenny Pihl opfordrer sine mange tusinde følgere til at hoppe i kviklånsfælden.

På sin Instagram-profil har han lagt en en video op, der forsvinder efter 24 timer, hvor han fortæller om et lån, der stryger direkte ind på kontoen.

- Hey hvad så alle sammen. Hvis du sidder derude lige nu og mangler lidt ekstra penge til en ferie eller en ny telefon eller whatever, så skal du bare lige swipe op her, så kan du låne fra 100 og op til 10.000 kroner. Altså, det er fucking genialt. Jeg kunne godt tænke mig en ferie, ku' du? Swipe op!, lyder det kækt fra den 33-årige paradiso til sine 162.000 følgere.

Lenny Pihl linker til TurboLåns hjemmeside fra sin story på Instagram. Firmaets slogan er 'Vejen til hurtige penge'. Foto: Screendump

Stryger man fingeren op af skærmen på telefonen, ryger man direkte videre til virksomheden TurboLåns hjemmeside. De lokker med et lån med årlige omkostninger på 761,54 procent.

Usmageligt

Det er uklart, om Lenny Pihl, som vandt 'Paradise Hotel' i 2018, reklamerer for kviklånsfirmaet og dermed selv får noget for det. Han ønsker nemlig ikke at udtale sig om sagen over for Ekstra Bladet.

TurboLån kan heller ikke af- eller bekræfte på grund af ferie.

Men er det en reklame, bryder Lenny Pihl e-handelsloven. Det skal nemlig være tydeligt, at det er en reklame.

Reklame eller ej, opfordrer Lenny Pihl sine følgere til at tage et dyrt lån, der giver mange økonomiske problemer.

Det har blandt andre fået blogger Anna Due, som har 123.000 følgere på Instagram, til tasterne. Hun har lagt en video ud, hvor hun rækker fuckfingeren i vejret og siger, at man burde skamme sig, hvis man laver kampagner for kviklån.

Blogger og tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Anna Due laver reklamerer også selv for produkter en gang i mellem, men hun gør det kun, hvis hun kan stå inde for produktet. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

'Jeg synes bare at det er usmageligt, specielt når man har så mange følgere som ser op til en', uddyber 27-årige Anna Due i en sms.

Heftigt lånt

'Fucking genialt' er det modsatte af det, som seniorøkonom ved Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, kalder det kviklån, Lenny Pihl anbefaler.

- Det er et af de heftige lån. Det skiller sig ikke markant ud fra mange af de andre firmaer, men det er i den ende, hvor det virkelig kan mærkes, siger han.

Løst regnet, låner man 10.000 kroner gennem TurboLån, skal man efter et år, hvor der ikke er betalt af på lånet, betale knap 80.000 kroner oveni.

Udover de formelle problemer, der er, hvis det faktisk er en reklame, mener seniorøkonomen, at der også er moralske problemer.

- Det er betænkeligt, hvis sådan nogle guruer reklamerer for kviklån. De kendte appelerer til mange mennesker, og produktet er ikke ligefrem det sundeste for privatøkonomien, siger han.

Lenny Pihl er generelt ret glad for at reklamere for produkter på sin Instagram-profil. Foto: Olivia Loftlund

Kviklån er nemme og hurtige. Men ligesom junkfood er det bestemt ikke den bedste idé.

Også selvom det er en kendt person, der anbefaler det.

- Når en influencer går friskt til den med en undertone om, at man bare skal give den gas, så kan det få andre til at tænke, at 'man er jo kun ung en gang'. Men man bør tænke sig om og ikke lade sig rive med, siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen ved Forbrugerrådet Tænk.

- Rent økonomisk er det fuldstændig vanvittigt at mange gange det, noget koster, fortsætter han.

Store konsekvenser

Seniorøkonomen foreslår, at inden man tager et kviklån bør overveje, om man kan betale lånet tilbage.

For hvis man ikke har råd til en ferie til 10.000 kroner her og nu, har man det så om tre måneder ... Plus renter?

Ender man med at stå i RKI-registeret, kan det give mange problemer, og gældsproblemer kan både påvirke ens sociale liv og psyke.